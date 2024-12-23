Мірзоян поставив крапку на чутках про розлучення з Матвієнко

Матвієнко та Мірзоян - разом чи ні

Так, Мірзоян зізнався, які емоції в нього та Матвієнко викликають плітки, в яких йдеться про "зруйнований" шлюб та розлучення.

"Ми сміємося. А піарник Тоні каже, що це прикольно - ми нічого не робимо, а про нас щось несеться. По-перше, до нас ніхто з журналістів не звертався, щоб ми спростували, або підтвердили. Ну і все. Люди говорять - і добре", - зазначив Арсен.

Окрім цього, співак розповів, чи є між ним та дружиною конкуренція, адже вони творчі люди. Існує стереотип, що артистам важко жити разом, бо у кожного власні "біоритми", вподобання в музиці.

"Ми, по-перше, артисти різних жанрів. І сама філософія в нас різна. Це зараз намагаємось знайти щось спільне в творчості. А так, ніхто нікуди не біжить, ніхто не женеться за чимось", - пояснив Мірзоян.

Мірзоян та Матвієнко (фото надане співаком)

До того ж Арсен зазначив, що у творчості для нього важливі не гроші та успіх, а дещо вагоміше. Саме тому він не конкурує з Тонею, адже їм "нема чим мірятися".

"Мене так вчили (не буду казати, хто саме), що потрібно не думати про успіх. Завжди треба думати про сенс, а не про гроші. Це і є творчість, я так живу. Це є сенс життя, і нам нема чим мірятись. Навіщо?" - резюмував співак.

Коли з'явилися чутки про розлучення Мірзояна та Матвієнко

На тлі повномасштабної війни Тоня разом з донькою виїжджала за кордон та перебувала там понад декілька місяців. І тому в ЗМІ почала з'являтися інформація, що Матвієнко та Мірзоян нібито опинилися на межі розлучення, адже їхні стосунки зазнали серйозного випробування.

Втім, ці чутки не знаходили підтвердження. Тоня та Арсен публікували щемливі фото, а потім вона повернулася до України.