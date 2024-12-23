Мирзоян поставил точку на слухах о разводе с Матвиенко

Матвиенко и Мирзоян - вместе или нет

Так, Мирзоян признался, какие эмоции у него и Матвиенко вызывают сплетни, в которых говорится о "разрушенном" браке и разводе.

"Мы смеемся. А пиарщик Тони говорит, что это прикольно - мы ничего не делаем, а о нас что-то несется. Во-первых, к нам никто из журналистов не обращался, чтобы мы опровергли, или подтвердили. Ну и все. Люди говорят - и хорошо", - отметил Арсен.

Кроме этого, певец рассказал, есть ли между ним и женой конкуренция, ведь они творческие люди. Существует стереотип, что артистам трудно жить вместе, потому что у каждого собственные "биоритмы", предпочтения в музыке.

"Мы, во-первых, артисты разных жанров. И сама философия у нас разная. Это сейчас пытаемся найти что-то общее в творчестве. А так, никто никуда не бежит, никто не гонится за чем-то", - пояснил Мирзоян.

Мирзоян и Матвиенко (фото предоставлено певцом)

К тому же Арсен отметил, что в творчестве для него важны не деньги и успех, а нечто более значимое. Именно поэтому он не конкурирует с Тоней, ведь им "нечем мериться".

"Меня так учили (не буду говорить, кто именно), что нужно не думать об успехе. Всегда надо думать о смысле, а не о деньгах. Это и есть творчество, я так живу. Это смысл жизни, и нам нечем мериться. Зачем?" - резюмировал певец.

Когда появились слухи о разводе Мирзояна и Матвиенко

На фоне полномасштабной войны Тоня вместе с дочкой выезжала за границу и находилась там более нескольких месяцев. И поэтому в СМИ начала появляться информация, что Матвиенко и Мирзоян якобы оказались на грани развода, ведь их отношения подверглись серьезному испытанию.

Впрочем, эти слухи не находили подтверждения. Тоня и Арсен публиковали трогательные фото, а потом она вернулась в Украину.