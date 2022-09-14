Миру напомнили об особых отношениях Елизаветы II с военными (фото)
Королева Елизавета II на протяжении всей жизни очень уважала и восхищалась военными. Более того, отношения Ее Величества с Вооруженными силами "были очень личными".
Об этом говорится на официальной странице Королевской семьи в Instagram, где показали уникальные фото.
Что известно об отношениях Елизаветы II с военными
Королева была дочерью, женой и матерью морских офицеров. Ее внуки служили в британской армии и Королевских военно-воздушных силах. Военный опыт ее семьи, говорится в сообщении, "уходит от Ютландии в Афганистан".
Сама Елизавета II, к слову, тоже носила форму во время Второй мировой войны.
"Королева была одним из последних связывающих звеньев нас с тем необычным поколением военного времени. Она лучше других понимала и обузу, и славу армейской жизни", - говорит председатель комитета начальников штабов Тони Радакин.
Елизавета II уважала военных (фото: instagram.com/theroyalfamily)
В сообщении говорится, что "гроб королевы направляется из Букингемского дворца в Вестминстерский на лафете, запряженном королевской конной артиллерией, а на Парламентской площади ее примет Почетный караул, сформированная из всех трех ВСУ".
Также мировые напомнили, что Елизавета II имела более 50 чинов и назначений в Вооруженных силах Великобритании и стран Содружества, и "большую часть ее жизни занимали посещение военных баз и кораблей в Британии и за рубежом, встречи с членами Вооруженных сил и их семьями".
До последних дней королева поддерживала ветеранов Второй мировой. А в 2009 году королева основала Крест Елизаветы - награду для семей военных, погибших во время боевых действий или в результате терроризма с 1948 года.
"Это был один из многих моментов в жизни королевы, когда она убедилась, что ее работа демонстрирует признательность нации военнослужащим и их семьям", - резюмировали в The Royal Family.
Елизавета II с военными Вооруженных сил (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Напомним, что умерла королева Британии Елизавета II 8 сентября.
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