Миру напомнили об особых отношениях Елизаветы II с военными (фото)

Королева Елизавета II на протяжении всей жизни очень уважала и восхищалась военными. Более того, отношения Ее Величества с Вооруженными силами "были очень личными".

Об этом говорится на официальной странице Королевской семьи в Instagram , где показали уникальные фото.

Что известно об отношениях Елизаветы II с военными

Королева была дочерью, женой и матерью морских офицеров. Ее внуки служили в британской армии и Королевских военно-воздушных силах. Военный опыт ее семьи, говорится в сообщении, "уходит от Ютландии в Афганистан".

Сама Елизавета II, к слову, тоже носила форму во время Второй мировой войны.

"Королева была одним из последних связывающих звеньев нас с тем необычным поколением военного времени. Она лучше других понимала и обузу, и славу армейской жизни", - говорит председатель комитета начальников штабов Тони Радакин.

Елизавета II уважала военных (фото: instagram.com/theroyalfamily)

В сообщении говорится, что "гроб королевы направляется из Букингемского дворца в Вестминстерский на лафете, запряженном королевской конной артиллерией, а на Парламентской площади ее примет Почетный караул, сформированная из всех трех ВСУ".

Также мировые напомнили, что Елизавета II имела более 50 чинов и назначений в Вооруженных силах Великобритании и стран Содружества, и "большую часть ее жизни занимали посещение военных баз и кораблей в Британии и за рубежом, встречи с членами Вооруженных сил и их семьями".

До последних дней королева поддерживала ветеранов Второй мировой. А в 2009 году королева основала Крест Елизаветы - награду для семей военных, погибших во время боевых действий или в результате терроризма с 1948 года.

"Это был один из многих моментов в жизни королевы, когда она убедилась, что ее работа демонстрирует признательность нации военнослужащим и их семьям", - резюмировали в The Royal Family.

Елизавета II с военными Вооруженных сил (фото: instagram.com/theroyalfamily)