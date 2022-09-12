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Последняя воля королевы Елизаветы: кого она выбрала для ее исполнения

Новина українською →
Великобритания, Понедельник 12 сентября 2022 18:58
Последняя воля королевы Елизаветы: кого она выбрала для ее исполнения Какая была последняя воля королевы Елизаветы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жители Великобритании пристально следят за процессами перемещения похоронного кортежа с королевой Елизаветой, которая скончалась 8 сентября. По правилам, тело королевы должны переместить из Балморала в Эдинбург, а оттуда - в Лондон. И повсюду гроб сопровождает один и тот же член королевской семьи.

Какая была последняя воля королевы и кто ее выполнит - читайте ниже.

Королева Елизавета умерла в Балморале 8 сентября и проститься с ней успели не все родные. По данным инсайдеров, успели проститься с ней только двое ее детей - Чарльз и принцесса Анна. Наследник королевского престола и единственная дочь королевы.

Все остальные дети, а также внуки и остальные родственники смогли добраться до Балморала только после того, как королева скончалась.

По правилам, тело королевы должны перевезти сначала из Балморала в Эдинбург - для прощания. А потом ее доставят в Лондон, где 19 сентября состоятся похороны королевы Елизаветы.

Последняя воля королевы Елизаветы: кого она выбрала для ее исполнения

Фото: Тело королевы Елизаветы сначала доставят в Эдинбург (Getty Images)

За катафалком с телом королевы в Эдинбург следовал королевский Bentley, где находилась 72-летняя принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского Филиппа.

В автомобиле с ней находился муж - вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс. Как утверждают очевидцы - принцесса Анна выглядит убитой горем, но она остается спокойной и держит себя в руках.

Также стало известно, что именно принцесса Анна будет сопровождать тело матери из Шотландии в Лондон. Известно, что полетят они самолетом.

Старший сын королевы, которые уже официально стал королем, уже вернулся в Букингемский дворец и приступил к своим обязанностям.

Как утверждает Daily Mail, присутствие принцессы Анны в похоронном кортеже неслучайно. И объясняет отсутствие всех остальных ближайших родственников королевы.

Дело в том, что такова была последняя воля королевы - она хотела, чтобы единственная дочь сопровождала ее в последнюю дорогу. И вместе с ней поехала в дворец Холируд, а потом отвезла ее домой.

Последняя воля королевы Елизаветы: кого она выбрала для ее исполнения

Фото: Принцесса Анна сопровождает гроб с телом королевы Елизаветы (Getty Images)

Что известно о принцессе Анне

Анна Елизавета Алиса Луиза родилась 15 августа 1950 года. Она стала единственной дочкой королевы Елизаветы и Филиппа герцога Эдинбургского. На момент своего рождения она стала третьей в порядке престолонаследия.

После вступления на трон своей матери, Анна переместилась на второе место. Но после рождения братьев, внуков королевы, принцесса Анна оказалась на 16 месте.

В 1987 году она получила титул Королевская принцесса, который пожизненно присваивается старшей дочери монарха по традиции.

Принцесса Анна - самая упрямая из детей королевы и самая энергичная. В королевском дворце говорят, что она с раннего детства добивается всего, чего хочет.

С родителями у нее всегда были очень теплые отношения и с 18 лет она начала сопровождать мать на многие мероприятия и благотворительные вечера.

В 1970-х она встречалась с Эндрю Паркер-Боулзом, чем помешала его отношениям с Камиллой, нынешней королевой-консортом.

В 1973 году принцесса Анна вышла замуж за капитана Марка Филлипса. Они прожили более 18 лет и развелись. От этого брака у нее двое детей - Питер Филлипс и Зара Филлипс.

По желанию принцессы Анны, ее детям не стали давать титулы, и они живут обычной жизнью. Сейчас у принцессы уже пятеро внуков.

Последняя воля королевы Елизаветы: кого она выбрала для ее исполнения

Фото: Принцесса Анна (Getty Images)

Через полгода после развода Анна вступила в новый брак - с вице-адмиралом Тимоти Лоренсом, который младше ее на 5 лет.

Всю свою жизнь принцесса Анна посвятила обязанностями члена королевской семьи. Она встречается с политиками, общественными деятелями, участвует во множестве мероприятий. Ее называют самой трудолюбивой в королевской семье.

Кроме того, принцесса Анна стала доверенным лицом своего старшего брата Чарльза, который теперь стал королем Великобритании.

Напомним, ранее мы рассказывали детали о том, кто из родных успел попрощаться с королевой Елизаветой.

А еще мы писали о том, какие есть малоизвестные факты о новом короле Великобритании Чарльзе III.

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Елизавета II принцесса Анна
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