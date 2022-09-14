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Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)

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Середа 14 вересня 2022 15:43
Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото) Королева Єлизавета ІІ поважала військових (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Автор: Тетяна Самарук

Королева Єлизавета II протягом всього життя дуже поважала і захоплювалась військовими. Навіть більше, стосунки Її Величності зі Збройними силами "були дуже особистими".

Про це йдеться на офіційній сторінці Королівської родини в Instagram, де показали унікальні фото.

Що відомо про стосунки Єлизавети II з військовими

Королева була донькою, дружиною і матір'ю морських офіцерів. Її онуки служили в британській армії та Королівських військово-повітряних силах. Військовий досвід її родини, йдеться у дописі, "сягає від Ютландії до Афганістану".

Сама Єлизавета II, до слова, теж носила однострій під час Другої світової війни.

"Королева була однією з останніх зв'язуючих ланок нас із тим незвичайним поколінням військового часу. Вона краще за інших розуміла і тягар, і славу армійського життя", - говорить Голова комітету начальників штабів Тоні Радакін.

Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)

Єлизавета ІІ поважала військових (фото: instagram.com/theroyalfamily)

В повідомленні йдеться, що "труна королеви прямує з Букінгемського палацу до Вестмінстерського на лафеті, запряженому королівською кінною артилерією, а на Парламентській площі її прийме Почесна варта, сформована з усіх трьох ЗСУ".

Також світові нагадали, що Єлизавета II мала понад 50 чинів і призначень у Збройних силах Великої Британії та країн Співдружності, і "більшу частину її життя займали відвідини військових баз і кораблів у Британії та за кордоном, зустрічі з членами Збройних сил та їхніми родинами".

До останніх днів королева підтримувала ветеранів Другої світової. А у 2009 році королева започаткувала Хрест Єлизавети - нагороду для родин військових, які загинули під час бойових дій або внаслідок тероризму з 1948 року.

"Це був один із багатьох моментів у житті королеви, коли вона переконалася, що її робота демонструє вдячність нації військовослужбовцям та їхнім сім'ям", - резюмували в The Royal Family.

Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)Світу нагадали про особливі стосунки Єлизавети ІІ з військовими (фото)

Єлизавета II з військовими Збройних сил (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Нагадаємо, що померла королева Британії Єлизавета II 8 вересня.

Також ми писали, якою була остання воля королеви та кого вона вибрала для її виконання.

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Єлизавета II
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