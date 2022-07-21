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Мирослав Гай отреагировал на слухи о лишении гражданства Корбана

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 12:06
Мирослав Гай отреагировал на слухи о лишении гражданства Корбана Фото: Мирослав Гай отреагировал на слухи о лишении гражданства Корбана (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Офицер ВСУ, волонтер Мирослав Гай отреагировал на слухи о лишении гражданства руководителя Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

Об этом волонтер написал на своей странице в Facebook.

"Я не знаю кто такой Коломойский и Рабинович. Эта шобла меня не интересует. Но я увидел кто такой Геннадий Корбан. Это он, один из тех, кто взял на себя оборону Днепра и встал на защиту области. Это Корбан и команда организовали с 24-го февраля общий штаб области и осуществляли обеспечение всех силовых структур, их взаимодействие и координацию с соседними областями для противодействия агрессору, когда на Банковой трубку не брали. Это Корбан построил общий штаб, которому позавидовал бы Пентагон. Это Корбан вложил миллионы долларов в поддержку обороны области. Это Корбан организовал бизнес и ресурсы области, в поддержку ВСУ, ТРО, добровольцев для отпора атак россиян на их направлении. И теперь у него хотят забрать гражданство Украины и ставят в один ряд с отребьем вроде Рабиновича и Коломойского?" - отмечает волонтер.

Как известно, вчера в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.

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Геннадий Корбан
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