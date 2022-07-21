Мирослав Гай відреагував на чутки про позбавлення громадянства Корбана
Офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай відреагував на чутки про позбавлення громадянства керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.
Про це волонтер написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я не знаю хто такий Коломойський та Рабінович. Ця шобла мене не цікавить. Але я побачив хто такий Геннадій Корбан. Це він, один з тих, хто взяв на себе оборону Дніпра і встав на захист області. Це Корбан і команда організували з 24 го лютого загальний штаб області і здійснювали забезпечення усіх силових структур, їх взаємодію та координацію з сусідніми областями для протидії агресору, коли на Банковій слухавку не брали. Це Корбан побудував загальний штаб, якому позаздрив би Пентагон. Це Корбан вклав мільйони доларів в підтримку оборони області. Це Корбан організував бізнес та ресурси області, на підтримку ЗСУ, ТРО, добровольців для відсічі атак росіян на їх напрямку. І тепер у нього хочуть забрати громадянство України та ставлять в один ряд з непотребом на зразок Рабіновича і Коломойського?" - наголошує волонтер.
Як відомо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.