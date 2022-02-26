Как мирный житель может помешать наступлению россиян: инструкция от ВСУ

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому военные Украины обратились к гражданам, чтобы те помогли побороть врага.
Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВС Украины.
Отмечается, что с целью недопущения продвижения врага по нашей территории, нужно:
Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Нужно сделать все необходимое, чтобы они не прошли. Стоит блокировать дороги, валить деревья и растягивать сетки из ворот. Нет топлива - нет техники.
Если видите, что колонна зашла в лесополосу - валите деревья;
Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, зажгите его;
У кого в наличии есть эскалаторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас;
Также владельцы оружия с оптическими прицелами стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее - по обстановке.
Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг - нет. Если спрашивают, где находимся - проявите фантазию, дезинформируйте врага.
Метки, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов, нужно заливать смолой и уничтожать:
Если есть информация, что враг на подходе, курите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.