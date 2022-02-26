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Як мирний житель може стати на заваді наступу росіян: інструкція від ЗСУ

Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому військові України звернулись до громадян, аби ті допомогли побороти ворога.

Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що з метою недопущення просування ворога по нашій території, потрібно:

  • Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Потрібно зробити все необхідне, щоб вони не пройшли. Варто блокувати дороги, валити дерева та розтягувати сітки з воріт. Немає палива - немає техніки.
  • Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева;
  • Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 % що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його;
  • В кого в наявності є ескалатори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас;
  • Також власники зброї з оптичними прицілами стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
  • Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, ДЕЗІНФОРМУЙТЕ ворога.
  • Мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів, потрібно заливати смолою та знищувати:
  • Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

Раніше ми повідомляли, як підтримати тривожних людей.

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