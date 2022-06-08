В мире "отметят" день независимости от путинизма: что известно

Всемирная акция организуется "российскими движениями сопротивления" против "кровожадной войны и путинского режима". Она пройдет 12 июня на главных площадях и улицах Европы, Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Океании.

Антивоенные комитеты, оппозиционные сообщества и другие диаспоры россиян за рубежом объединились в поддержку следующих действий:

Требование немедленного прекращения боевых действий в Украине;

Солидарность с теми кто, находясь сейчас на территории России, активно противостоят войне и путинскому режиму;

Протест против преследования противников действующей власти России.

Сообщается, что предстоящая акция - одна из ряда Всемирных акций, конференций и других мероприятий объединенного мирового движения сопротивления.

В какое время и где именно надо выходить на демонстрации, смотрите по ссылке здесь.