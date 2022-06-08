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В мире "отметят" день независимости от путинизма: что известно

Фото: Путин (eurasianet.org)
Автор: Светлана Мащенко

В мире готовятся отметить "День независимости от путинизма и кремлевской диктатуры". Активисты из более чем 30 стран мира проведут единую антивоенную акцию на улицах 44 городов. Присоединиться к ней могут все желающие.

Что об этом известно, и как стать участником - читайте ниже в нашем материале.

Всемирная акция организуется "российскими движениями сопротивления" против "кровожадной войны и путинского режима". Она пройдет 12 июня на главных площадях и улицах Европы, Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Океании.

Антивоенные комитеты, оппозиционные сообщества и другие диаспоры россиян за рубежом объединились в поддержку следующих действий:

  • Требование немедленного прекращения боевых действий в Украине;
  • Солидарность с теми кто, находясь сейчас на территории России, активно противостоят войне и путинскому режиму;
  • Протест против преследования противников действующей власти России.

Сообщается, что предстоящая акция - одна из ряда Всемирных акций, конференций и других мероприятий объединенного мирового движения сопротивления.

В какое время и где именно надо выходить на демонстрации, смотрите по ссылке здесь.

Ранее мы писали, что легион "Свобода России" вернулся с первого задания с "трофейным" лейтенантом.

Также сообщалось, что оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя.

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Владимир Путин