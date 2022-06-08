У світі "відзначать" день незалежності від путінізму: що відомо

Всесвітня акція організовується "російськими рухами опору" проти "кровожерливої війни і путінського режиму". Вона пройде 12 червня на головних площах і вулицях Європи, Америки, Азії, Австралії, Нової Зеландії та Океанії.

Антивоєнні комітети, опозиційні спільноти та інші діаспори росіян за кордоном об'єдналися на підтримку наступних дій:

Вимога негайного припинення бойових дій в Україні;

Солідарність з тими хто, перебуваючи Зараз на території Росії, активно протистоять війні і путінському режиму;

Протест проти переслідування противників чинної влади Росії.

Повідомляється, що майбутня акція - одна з низки Всесвітніх акцій, конференцій та інших заходів об'єднаного світового руху опору.

В який час і де саме треба виходити на демонстрації, дивіться за посиланням тут.