Мирча Луческу - главный тренер "Динамо": первые слова румына о Киеве

Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" (Киев). Об этом стало известно 23 июля.

Мирча Луческу в Киеве (фото: dynamo.kiev.ua / Александр Попов)

Румынский специалист, который прославился благодаря своей работе в донецком "Шахтере" - принципиальном конкуренте столичного гранда за "золото" чемпионата Украины - подписал контракт с бело-синими после того, как президент "Динамо" Игорь Суркис отправил в отставку Алексея Михайличенко. Для последнего предыдущий сезон на посту главного тренера киевлян стал, по мнению многих экспертов, откровенно провальным - "Динамо" заняло второе место в премьер-лиге, хотя и не показывало выразительной игры. Правда, киевляне выиграли Кубок Украины, что чуть-чуть скрасило сезон 2019/2020.

Что сказал Мирча Луческу в Киеве

Отметим, что Луческу будет тренировать "Динамо" два года (в контракте также прописана опция прологнации еще на год).

По приезду в Киев, румынский коуч заявил, что очень соскучился по Украине.

"Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать", - отметил он.

Луческу верит, что его работой руководство клуба и болельщики будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых он достигнет во главе "Динамо".

"Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями", - резюмировал тренер.

Мирча Луческу в Киеве (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Фанаты "Динамо" разгневаны и обещают акции протеста

Ультрас киевлян не довольны тем, что Луческу будет тренировать столичный гранд. В заявлении болельщиков, которое появилось в Facebook "WBC Ультрас Динамо", говорится о том, что тренер, который неоднократно говорил нелицеприятные вещи в адрес бело-синих, не имеет морального права возглавлять клуб.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой. На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо" (Киев), у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций - написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, кому болит за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать", - говорится в заявлении ультрас.

Добавим, что свою тренерскую карьеру Луческу начал в 1979 году. С тех пор он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире.

Среди стран, где работал в качестве тренера Луческу - Румыния, Италия, Турция, Украина. Интересно, что киевский клуб - не первое "Динамо" в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском "Динамо", которое впоследствии и тренировал.

Правды ради следует отметить: слухи о том, что Луческу может стать главным тренером киевского "Динамо", ходили уже несколько дней.