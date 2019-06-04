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Світ під загрозою: вчені зробили тривожна заява

STYLERЖиття    04.06.2019 - 19:16
Світ під загрозою: вчені зробили тривожна заява
Ядерна війна загрожує всьому світу (ілюстративне фото: pixabay.com)

Експерти вважають, що існує реальна загроза ядерної війни

Світ знаходиться під загрозою через застосування атомної зброї. Німецькі експерти вважають, що світу загрожує ядерна війна. Тому вчені закликають уряд ФРН не допустити гонку ядерних озброєнь. Про це йдеться у доповіді з питань миру 2019.

Варто зазначити, що дану доповідь підготовляли 4 інститути Німеччини. У доповіді наголошується, що після "холодної війни" роззброєння між ядерними державами заблоковано.

При цьому намічається нова гонка озброєнь, оскільки діючі угоди в області контролю над озброєннями розриваються або скоро закінчаться. Це загрожує загостренню регіональних криз.

Світ під загрозою: вчені зробили тривожна заява

Ядерна війна загрожує всьому світу (ілюстративне фото: pixabay.com)

Експерти вважають, що в даний момент істотно зросли ризики ядерної катастрофи. На їхню думку, Німеччині слід проводити більш активну зовнішню політику стосовно ядерного роззброєння.

Вчені також закликають уряд ФРН знайти нових стратегічних партнерів для просування політики миру і переглянути деякі існуючі альянси.

Нагадаємо, що директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін вважає, що є кілька божевільних лідерів, які здатні на початок ядерної війни.

Раніше повідомлялося про те, як радіація насправді вплинула на людей після вибуху на ЧАЕС.

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