Мир на пороге 5 катастрофических климатических переломных моментов: ученые бьют тревогу

Согласно масштабному исследованию, пять таких переломных моментов, возможно, уже пройдены из-за глобального потепления на 1,1 градуса по Цельсию на сегодняшний день.

К ним относятся обрушение ледяной "шапки" Гренландии, что в конечном итоге привело к резкому повышению уровня моря, изменение ключевого течения в северной Атлантике, разрушительные ливни, от чего зависят миллиарды людей в плане продовольствия, и резкое таяние богатой углеродом вечной мерзлоты.

Согласно анализу, при нагреве на 1,5 градуса по Цельсию, минимальном ожидаемом повышении, 4 из 5 переломных моментов переходят от возможных к вероятным. Также при температуре 1,5C становятся возможными 5 дополнительных переломных моментов, включая изменения обширных северных лесов и потерю почти всех горных ледников.

Под переломным моментом в этом контексте подразумевается превышение температурного порога, что приводит к необратимым изменениям в климатической системе, даже если глобальное потепление прекратится.

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Отмечается, что всего исследователи обнаружили доказательства 16 переломных моментов, причем, по оценкам ученых, для последних 6 требуется глобальное нагревание не менее чем на 2 градуса (по Цельсию). Во временных масштабах такие переломные моменты могут реализоваться в период от нескольких лет до столетий.

Также исследователи обращают внимание, что преодоление одной переломной точки часто провоцирует другие, вызывая каскады. Но это все, включая анализ о последствиях, еще изучается учеными.

По словам профессора Йохана Рокстрема, директора Потсдамского института исследований воздействия на климат, мир "движется к глобальному потеплению на 2-3 градуса".

"Это ставит Землю на путь пересечения нескольких опасных переломных моментов, которые будут иметь катастрофические последствия для людей во всем мире. Чтобы сохранить пригодные для жизни условия на Земле и создать стабильные общества, мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить пересечения переломных моментов", - подчеркивает он.

Недавние исследования выявили признаки дестабилизации тропических лесов Амазонки, потеря которых будет иметь "глубокие" последствия для глобального климата и биоразнообразия, а также для ледяного щита Гренландии и течений Гольфстрима, которые ученые называют атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией.

В недавнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что риск возникновения переломных моментов климата становится высоким при глобальном потеплении на 2 градуса Цельсия.

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Как говорит профессор Тим Лентон из Университета Эксетера, список переломных моментов, впервые оцененный им в 2008 году, уже расширился, и "наша оценка риска, который они представляют, резко возросла".

"Наша новая работа предоставляет убедительные доказательства того, что мир должен радикально ускорить декарбонизацию экономики. Чтобы достичь этого, нам нужно вызвать положительные социальные переломные моменты", - отмечает ученый.