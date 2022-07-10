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В Укргидрометцентре объяснили, как глобальное потепление повлияло на летние сезоны в Украине

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Воскресенье 10 июля 2022 15:28
В Укргидрометцентре объяснили, как глобальное потепление повлияло на летние сезоны в Украине Фото: в Укргидрометцентре объяснили, как глобальное потепление повлияло на летние сезоны в Украине
Автор: Сергей Пышкин

В Украине больше не стоит ожидать комфортного и прохладного лета. Количество суток с высокой температурой увеличилось дважды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского метеорологического центра Николая Кульбиды в интервью для "КП в Украине".

"Так, комфортного прохладного лета мы уже не будем иметь. Средняя температура июля - августа в Украине выросла на 2,5 - 2,8 градуса. Количество суток с температурой +30 градусов и выше увеличилось вдвое", - отметил Кульбида.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кульбида также рассказал, стоит ли Украине ожидать морозных зим в будущем.

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