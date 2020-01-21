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Світ в паніці: вірус з Китаю вбиває людей і ліків від нього поки немає

STYLERЖиття    21.01.2020 - 13:41
Світ в паніці: вірус з Китаю вбиває людей і ліків від нього поки немає
Вірус з Китаю виявили ще в декількох країнах (Колаж РБК-Україна)

Новий короновірус з Китаю забрав життя ще однієї людини

Страшний вірус, який був виявлений напередодні нового року в Китаї, забрав життя ще однієї людини. На даний момент у лікарнях Китаю знаходиться 169 осіб, з яких 9 – у критичному стані та 35 – у важкому.

19 січня у китайському місті Ухань помер 89-річний місцевий житель. Як йдеться в повідомленні місцевого комітету охорони здоров'я, причиною смерті став новий тип коронавірусу. Є неофіційні дані, що кількість хворих в Китаї вже перевищила 1700 осіб.

Крім того, з'явилася інформація про те, що новий коронавірус був зафіксований в Таїланді, Японії та Південній Кореї. ВООЗ збирається у середу, 22 січня, провести екстрену нараду, щоб з'ясувати небезпеку цього вірусу та оцінити загрозу для міжнародної безпеки.

Ліків проти вірусу 2019-nCoV немає, лікарі застосовують лише симптоматичну терапію і сподіваються на підтримку дихальних функцій хворих. Крім того, влада Китаю підтвердили, що коронавірус може передаватися не тільки від тварини до людини, але і від людини до людини.

Коронавіруси – це колекція з понад 30 вірусів, які були виділені в 1965 році. Вони уражають тварин, птахів і людини. Ці віруси вражають дихальну систему, шлунково-кишковий тракт і нервову систему. У важких випадках хвороба закінчується летальним результатом.

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