Миокардиты и затруднение ходьбы: врач рассказал, какие осложнения вызывает COVID-19

Доктор также высказался о случаях повторного заражения COVID-19, при котором болезнь протекает иначе.

"Это не были настолько тяжелые больные, но все равно у каждого из этих больных диагностировались поражения верхних дыхательных путей в форме пневмонии, повышение температуры. Но течение болезни было уже более коротким и доброкачественным", - сказал главврач.

Федоренко призвал граждан, которые уже побороли коронавирусную болезнь, обязательно соблюдать все карантинные требования, потому что риск повторно заразиться действительно есть.

Рассказывая об осложнениях, которые возникают после перенесения COVID-19, доктор среди самого частого назвал потерю обоняния и вкуса, что обычно возникает в начале заболевания - при этом у некоторых пациентов такая проблема продолжалась в течение 4-5 месяцев после того, как они выздоровели.

"И только со временем эти ощущения начинают постепенно восстанавливаться", - добавил Федоренко.

У других пациентов фиксировали изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов, которые могут длиться до 2-2,5 месяцев.

"Есть еще ряд больных, у которых поражения со стороны нижних конечностей. Это - периодические боли, затруднение ходьбы", - рассказал главврач.

У значительной части больных наблюдается астенический синдром: плохое настроение, быстрая усталость, нарушение функции сна.

"Бывают даже депрессивные состояния", - добавил он.