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Міокардити та утруднення ходьби: лікар розповів, які ускладнення викликає COVID-19

Автор: Володимир Костирін

Коронавірус може викликати ряд ускладнень у пацієнта після одужання, серед яких не тільки втрата нюху і смаку, але і проблеми з серцем, а також ураження з боку нижніх кінцівок.

Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю ТСН.

Доктор також висловився про випадки повторного зараження на COVID-19, при якому хвороба протікає інакше.

"Це не були настільки тяжкі хворі, але все одно у кожного із цих хворих діагностувались ураження верхніх дихальних шляхів у формі пневмонії, підвищення температури. Але перебіг хвороби був уже коротшим та доброякісним", - сказав головлікар.

Федоренко закликав громадян, які вже побороли коронавірусну хворобу, обов'язково дотримуватися всіх карантинних вимог, оскільки ризик повторно заразитися дійсно є.

Розповідаючи про ускладнення, які виникають після перенесення COVID-19, доктор серед найчастішого назвав втрату нюху та смаку, що зазвичай виникає на початку захворювання - при цьому у деяких пацієнтів така проблема тривала протягом 4-5 місяців після того, як вони одужали.

"І тільки згодом ці відчуття починають поступово відновлюватися", - додав Федоренко.

У пацієнтів фіксували зміни з боку серцево-судинної системи у вигляді міокардитів, які можуть тривати до 2-2,5 місяців.

"Є ще низка хворих, які мають ураження з боку нижніх кінцівок. Це - періодичні болі, утруднення ходьби", - розповів головлікар.

У значної частини хворих спостерігається астенічний синдром: поганий настрій, швидка втома, порушення функції сну.

"Бувають навіть депресивні стани", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно нове дослідження показало, що ускладнення після коронавірусу зникають через пів року.

Раніше ми писали про те, що МОЗ України спростував міфи про вакцинацію від COVID-19.

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