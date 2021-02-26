Осложнения после коронавируса исчезают через полгода: новое исследование

Ученые из Израиля заявили, что 95% пациентов, которые переболели коронавирусом, все осложнения и симптомы исчезли через полгода. В новом исследовании говорится о том, что респираторные проявления и сердечные заболевания обратимы.

Медики центра "Шаарей-Цедек" наблюдали за течением коронавируса и процессом выздоровления у 166 людей. У 94% пациентов через три месяца после болезни наблюдалась одышка, а у 97% пациентов были другие стойкие симптомы. 55% пациентов жаловались на общую слабость, у 25% - сохранялся стойкий кашель. У 11% переболевших были проблемы с вкусом и обонянием, а у 8% - неврологические симптомы, головокружение.

Однако через 6 месяцев у большинства пациентов все проблемы и симптомы после заболевания начали постепенно пропадать.

"Мы можем с осторожностью говорить, что большинство симптомов проходит в течении трех-шести месяцев. Почти все пациенты, которых мы обследовали, через шесть месяцев сообщали о заметном улучшении общего состояния, и результаты тестов это показали. Мы обнаружили, что регулярные занятия фитнесом 3-4 раза в неделю напрямую способствовали тому, что пациенты выздоравливали гораздо быстрее", - сообщил директор Института легких при клинике в "Шаарей-Цедек", профессор Габриэль Избицки.

В исследование принимали участие пациенты в возрасте от 18 до 86 лет. У них была диагностирована легкая, средняя и тяжелая форма коронавируса.