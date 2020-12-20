Украинцам разъяснили, какие продукты есть для профилактики гриппа и коронавируса

Питание один из важнейших факторов для сопротивляемости организма в сезон гриппа, ОРВИ и пандемии коронавируса. Благодаря правильному и сбалансированному рациону можно повысить иммунитет, и, соответственно, устойчивость к вирусам.

Как отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в своем Facebook, секретных продуктов против вирусных инфекций или коронавирус, конечно, не существует. Но он поделился советами здорового питания в период пандемии и острых респираторных заболеваний, которые помогут поддерживать сопротивляемость организма к заражению.

Ляшко отметил, что даже с небольшим и ограниченным количеством ингредиентов, можно готовить полезную и вкусную еду и пытаться формировать свою здоровую тарелку.

По его словам, во время активности гриппа и других вирусов питание должно быть сбалансированным. То есть, в течение дня нужно есть минимум три порции овощей и зелени, две порции фруктов и ягод. Они могут быть как свежими, так и замороженными или консервированными, но главное - без добавления сахара и соли.

Суточная норма соли, как уточнил Ляшко, 5 граммов. Ее избыток в рационе приводит к повышению кровь'каменного давления и риска возникновения опасных осложнений – инфарктов и инсультов.

Сахара можно потреблять до 25 граммов. И кроме появления лишних килограммов, как говорит санитарный врач, чрезмерное употребление сахара способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.

В рацион Ляшко советует добавить достаточно белков: орехи и семечки, яйца, нежирное мясо или рыба. Кроме того, он рекомендует пить много жидкости на протяжении дня. Поскольку вода является залогом здорового кровообращения, терморегуляции, выведения ненужных веществ.

К своему посту Ляшко добавил перечень продуктов, в которых содержатся необходимые организму витамины, и призвал регулярно включать их в питание:

Витамин А – говяжья печень, печень трески, морковь, бобовые, шпинат, брокколи.

Витамин С – содержится в составе овощей фруктов и ягод (болгарский перец, брокколи, томаты, цитрусовые, киви, клубники).

Витамин D - образуется в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей. Есть также в морской рыбе и морепродуктах, желтках яиц.

Витамин Е - поступает при потреблении семян подсолнечника, орехов, авокадо, шпината, тыквы, оливкового масла, форели, креветок.

Цинк – содержится в значительном количестве в злаковых, бобовых, говядине, яйцах, сыре, морепродуктах, орехах и семенах.

Селен - различные злаковые, яйца, творог, семена подсолнечника, чеснок, белое мясо птицы, морская рыба и морепродукты.

"Перечень, конечно, не полный, но придерживаясь даже этих правил здорового питания, можно значительно помочь иммунитету противостоять биологическим угрозам", - написал главный санитарный врач Украины.

Напоследок Ляшко посоветовал заниматься спортом, ведь количество потребленных калорий должно соответствовать затратам энергии.

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