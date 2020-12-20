Прислушайтесь к дыханию: врач объяснила, какой кашель указывает на коронавирус

Описаны особенности кашля у больных COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

У коронавируса ряд симптомов, которые похожи на грипп или аллергию. Одним из проявлений COVID-19 является кашель и в случае его проявления существуют характерные признаки, которые свидетельствуют именно о заражении коронавирусом. Особенностью кашля в случае заражения COVID-19 является отсутствие мокроты.

Так, по словам доктора медицинских наук, аллерголога из больницы Emerson в США Нейт Фавино, у больных коронавирусом всегда наблюдается именно сухой кашель, без выделения мокроты. Впрочем, его интенсивность может быть разной.

Вместе с тем, в случае заражения коронавирусом у больного не будет ни першения в горле, которое в основном свидетельствует об аллергии, ни хрипов. Сухой кашель также может возникать у больных астмой.

Но даже, если кашель не сопровождается выделением мокроты, медик советует обратиться к врачам и пройти обследование. Отмечается, что оценивать кашель необходимо в совокупности с другими проявлениями недомогания.

В частности на то, что у пациента коронавирус, указывает высокая температура, ведь в случае обычной простуды или аллергии ее обычно не бывает. Но самый распространенный симптом COVID-19 - именно потеря чувства обоняния или вкуса.

Напомним, ученые рассказали о последствиях, которые могут наблюдаться у пациентов выздоровление от COVID-19.

Ранее врач отоларинголог рассказал, что потеря обоняния в случае заражения коронавирусом свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.