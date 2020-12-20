Українцям роз'яснили, які продукти їсти для профілактики грипу і коронавірусу

Харчування один із найважливіших чинників для опірності організму в сезон грипу та ГРВІ і пандемії коронавірусу. Завдяки правильному і збалансованому раціону можна підвищити імунітет, і відповідно, стійкість до вірусів.

Як наголосив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у своєму Facebook, секретних продуктів проти вірусних інфекцій чи коронавірусу, звичайно, не існує. Але він поділився порадами здорового харчування в період пандемії і гострих респіраторних захворювань, які допоможуть підтримувати опірність організму до зараження.

Ляшко зауважив, що навіть з невеликою та обмеженою кількістю інгредієнтів, можна готувати корисну та смачну їжу і намагатися формувати свою здорову тарілку.

З його слів, під час активності грипу та інших вірусів харчування має бути збалансованим. Тобто, протягом дня потрібно їсти щонайменше три порції овочів і зелені, дві порції фруктів та ягід. Вони можуть бути як свіжими, так і замороженими чи консервованими, але головне - без додавання цукру та солі.

Добова норма солі, як уточнив Ляшко, 5 грамів. Її надлишок у раціоні зумовлює підвищення кров'яного тиску і ризику виникнення небезпечних ускладнень – інфарктів та інсультів.

Цукру можна споживати до 25 г. І окрім появи зайвих кілограмів, як каже санітарний лікар, надмірне вживання цукру сприяє виникненню серцево-судинних захворювань, а також діабету.

До раціону Ляшко радить додати достатньо білків: горіхи та насіння, яйця, нежирне м'ясо або риба. Крім того, він рекомендує пити багато рідини впродовж дня. Адже вода є запорукою здорового кровообігу, терморегуляції, ефективного виведення непотрібних речовин.

До свого посту Ляшко додав перелік продуктів, в яких містяться потрібні організму вітаміни, і закликав регулярно включати їх у харчування:

Вітамін А – яловича печінка, печінка тріски, морква, бобові, шпинат, броколі.

Вітамін С – міститься у складі овочів фруктів та ягід (болгарський перець, броколі, томати, цитрусові, ківі, полуниці).

Вітамін D - утворюється у шкірі людини під дією ультрафіолетових променів. Є також у морській рибі та морепродуктах, жовтках яєць.

Вітамін Е - надходить при споживанні насіння соняшника, горіхів, авокадо, шпинату, гарбузу, оливкової олії, форелі, креветок.

Цинк – міститься у значній кількості у злакових, бобових, яловичині, яйцях, сирі, морепродуктах, горіхах та насінні.

Селен - різноманітні злакові, яйця, домашній сир, насіння соняшника, часник, біле м'ясо птиці, морська риба та морепродукти.

"Перелік, звісно, не повний, але дотримуючись навіть цих правил здорового харчування, можна значно допомогти імунітету протидіяти біологічним загрозам", - написав головний санітарний лікар України.

Наприкінець Ляшко порадив займатися спортом, адже кількість спожитих калорій має відповідати витратам енергії.

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