В Минздраве рассказали, как уменьшить риски для здоровья, если у вас ССЗ

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) надо очень пристально относиться к своему здоровью постоянно, а в условиях войны и подавно.
Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины, подведомственном органе Минздрава.
Чтобы не происходило вокруг - всегда соблюдайте ту медицинскую рутину, которая была до войны. Регулярно измеряйте давление.
Контролируйте, сколько лекарств осталось, чтобы вовремя получить рецепт.
В Минздраве напомнили, что новый рецепт можно получить не ранее чем за 7 дней, если в предыдущем рецепте была указана продолжительность курса лечения 21 день и более. Если срок меньше, то рецепт может быть выписан за 3 дня.
Если вы переехали, можно обратиться к семейному врачу в ближайшую амбулаторию и получить первичную медицинскую помощь, не заключая новой декларации.
Откажитесь от вредных привычек. Не злоупотребляйте стимуляторами типа кофе или чая, не употребляйте энергетики, алкоголь и конечно же не курите
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