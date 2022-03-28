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В Минздраве рассказали, как уменьшить риски для здоровья, если у вас ССЗ

Фото: В Минздраве дали советы людям с сердечно-сосудистыми болезнями (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) надо очень пристально относиться к своему здоровью постоянно, а в условиях войны и подавно.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины, подведомственном органе Минздрава.

Контролируйте свое состояние

Чтобы не происходило вокруг - всегда соблюдайте ту медицинскую рутину, которая была до войны. Регулярно измеряйте давление.

Продолжайте принимать назначенные лекарства

Контролируйте, сколько лекарств осталось, чтобы вовремя получить рецепт.

В Минздраве напомнили, что новый рецепт можно получить не ранее чем за 7 дней, если в предыдущем рецепте была указана продолжительность курса лечения 21 день и более. Если срок меньше, то рецепт может быть выписан за 3 дня.

Держите связь с врачом

Если вы переехали, можно обратиться к семейному врачу в ближайшую амбулаторию и получить первичную медицинскую помощь, не заключая новой декларации.

Избегайте рисков

Откажитесь от вредных привычек. Не злоупотребляйте стимуляторами типа кофе или чая, не употребляйте энергетики, алкоголь и конечно же не курите

Ранее мы писали, как вызвать скорую медицинскую помощь, если нет доступа к мобильной связи и интернету.

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Министерство здравоохранения Украины