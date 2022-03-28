В Мінздраві розповіли, як зменшити ризики для здоров'я, якщо у вас ССЗ

Контролюйте свій стан

Щоб не відбувалось навколо - завжди дотримуйтесь тієї медичної рутини, яка була до війни. Регулярно вимірюйте тиск.

Продовжуйте приймати призначені ліки

Контролюйте, скільки ліків залишилось, щоб вчасно отримати рецепт.

В МОЗ нагадали, що новий рецепт можна отримати не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому рецепті була зазначена тривалість курсу лікування 21 день і більше. Якщо термін є меншим, то рецепт може бути виписаний за 3 дні.

Тримайте зв'язок з лікарем

Якщо ви переїхали, можна звернутись до сімейного лікаря у найближчу амбулаторію і отримати первинну медичну допомогу, не укладаючи нової декларації.

Уникайте ризиків

Відмовтесь від шкідливих звичок. Не зловживайте стимуляторами на кшталт кави або чаю, не вживайте енергетики, алкоголь і звісно ж не куріть