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В Мінздраві розповіли, як зменшити ризики для здоров'я, якщо у вас ССЗ

Фото: В Мінздраві дали поради людям з серцево-судинними хворобами (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Людям з серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) треба дуже пильно ставитися до свого здоров'я повсякчас, а в умовах війни і поготів.

Про це розповіли в Національній службі здоров'я України, підвідомчому органі МОЗ.

Контролюйте свій стан

Щоб не відбувалось навколо - завжди дотримуйтесь тієї медичної рутини, яка була до війни. Регулярно вимірюйте тиск.

Продовжуйте приймати призначені ліки

Контролюйте, скільки ліків залишилось, щоб вчасно отримати рецепт.

В МОЗ нагадали, що новий рецепт можна отримати не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому рецепті була зазначена тривалість курсу лікування 21 день і більше. Якщо термін є меншим, то рецепт може бути виписаний за 3 дні.

Тримайте зв'язок з лікарем

Якщо ви переїхали, можна звернутись до сімейного лікаря у найближчу амбулаторію і отримати первинну медичну допомогу, не укладаючи нової декларації.

Уникайте ризиків

Відмовтесь від шкідливих звичок. Не зловживайте стимуляторами на кшталт кави або чаю, не вживайте енергетики, алкоголь і звісно ж не куріть

Раніше ми писали, як викликати швидку медичну допомогу, якщо нема доступу до мобільного зв'язку та інтернету.

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Мінстерство охорони здоров'я України