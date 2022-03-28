ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минздраве рассказали, как уменьшить риски для здоровья, если у вас ССЗ

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 08:00
В Минздраве рассказали, как уменьшить риски для здоровья, если у вас ССЗ Фото: В Минздраве дали советы людям с сердечно-сосудистыми болезнями (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) надо очень пристально относиться к своему здоровью постоянно, а в условиях войны и подавно.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины, подведомственном органе Минздрава.

Контролируйте свое состояние

Чтобы не происходило вокруг - всегда соблюдайте ту медицинскую рутину, которая была до войны. Регулярно измеряйте давление.

Продолжайте принимать назначенные лекарства

Контролируйте, сколько лекарств осталось, чтобы вовремя получить рецепт.

В Минздраве напомнили, что новый рецепт можно получить не ранее чем за 7 дней, если в предыдущем рецепте была указана продолжительность курса лечения 21 день и более. Если срок меньше, то рецепт может быть выписан за 3 дня.

Держите связь с врачом

Если вы переехали, можно обратиться к семейному врачу в ближайшую амбулаторию и получить первичную медицинскую помощь, не заключая новой декларации.

Избегайте рисков

Откажитесь от вредных привычек. Не злоупотребляйте стимуляторами типа кофе или чая, не употребляйте энергетики, алкоголь и конечно же не курите

Ранее мы писали, как вызвать скорую медицинскую помощь, если нет доступа к мобильной связи и интернету.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе