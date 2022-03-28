В Мінздраві розповіли, як зменшити ризики для здоров'я, якщо у вас ССЗ
Людям з серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) треба дуже пильно ставитися до свого здоров'я повсякчас, а в умовах війни і поготів.
Про це розповіли в Національній службі здоров'я України, підвідомчому органі МОЗ.
Контролюйте свій стан
Щоб не відбувалось навколо - завжди дотримуйтесь тієї медичної рутини, яка була до війни. Регулярно вимірюйте тиск.
Продовжуйте приймати призначені ліки
Контролюйте, скільки ліків залишилось, щоб вчасно отримати рецепт.
В МОЗ нагадали, що новий рецепт можна отримати не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому рецепті була зазначена тривалість курсу лікування 21 день і більше. Якщо термін є меншим, то рецепт може бути виписаний за 3 дні.
Тримайте зв'язок з лікарем
Якщо ви переїхали, можна звернутись до сімейного лікаря у найближчу амбулаторію і отримати первинну медичну допомогу, не укладаючи нової декларації.
Уникайте ризиків
Відмовтесь від шкідливих звичок. Не зловживайте стимуляторами на кшталт кави або чаю, не вживайте енергетики, алкоголь і звісно ж не куріть
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