UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве рассказали, кто рискует подцепить COVID-19 повторно, и как этого избежать

Автор: Светлана Мащенко

Ведущий специалист Министерства здравоохранения объяснила, кто больше всего рискует повторно заболеть коронавирусом, и как этого избежать.

Об этом рассказала на пресс-конференции Наталья Виноград, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета имени Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии, сообщает УНИАН.

Эпидемиолог говорит, что повторный случай заболевания коронавирусом - это либо новое заражение, либо реактивация возбудителя первого случая, когда вирус был в организме в латентном состоянии.

Врач пояснила, что часто повторные случаи бывают среди медиков, которым крайне сложно уберечься от контакта с инфицированными.

Чтобы защититься от повторного заражения, нужно защищать не только дыхательные пути, но и зону вокруг глаз.

"Оптимальным и самым важным подходом является прежде всего защита "входных ворот" для возбудителя. И это не только верхние дыхательные пути, но и глаза", - отметила она.

По словам Натальи Виноград, важными "предохранителями" являются дистанцирование, а также тщательное проветривание помещение, особенно в медучреждениях.

"Это естественное вентилирование путем открытия двух окон или дверей, расположенных напротив", - пояснила врач.

Она также отметила, что достаточно длительное время после перенесения COVID-19 организм нуждается в минимизации нагрузок.

Отметим, что по состоянию на 5 апреля самая сложная ситуация с коронавирусом в Харькове. Медики заявили, что в больницах заканчиваются места, а людям не хватает кислорода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
Читайте также
В центре Сум "перекроют движение" людям без масок
В Молдове журналистов включили во второй этап вакцинации от COVID
Прогноз погоды