У МОЗ розповіли, хто ризикує підчепити COVID-19 повторно, і як цього уникнути

Епідеміолог каже, що повторний випадок захворювання на коронавірус - це або нове зараження, або реактивація збудника першого випадку, коли вірус був в організмі в латентному стані.

Лікар пояснила, що часто повторні випадки бувають серед медиків, яким вкрай складно уберегтися від контакту з інфікованими.

Щоб захиститися від повторного зараження, потрібно захищати не тільки дихальні шляхи, але й зону навколо очей.

"Оптимальним і найбільш важливим підходом є насамперед захист "вхідних воріт" для збудника. І це не тільки верхні дихальні шляхи, але й очі", - зазначила вона.

За словами Наталії Виноград, важливими "запобіжниками" є дистанціювання, а також ретельне провітрювання приміщення, особливо в медустановах.

"Це природне вентилювання шляхом відкриття двох вікон або дверей, розташованих навпроти", - пояснила лікар.

Вона також зазначила, що досить тривалий час після перенесення COVID-19 організм потребує мінімізації навантажень.