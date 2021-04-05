RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ розповіли, хто ризикує підчепити COVID-19 повторно, і як цього уникнути

Автор: Світлана Мащенко

Провідний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я пояснила, хто найбільше ризикує повторно захворіти на коронавірус, і як цього уникнути.

Про це розповіла на прес-конференції Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології, повідомляє УНІАН.

Епідеміолог каже, що повторний випадок захворювання на коронавірус - це або нове зараження, або реактивація збудника першого випадку, коли вірус був в організмі в латентному стані.

Лікар пояснила, що часто повторні випадки бувають серед медиків, яким вкрай складно уберегтися від контакту з інфікованими.

Щоб захиститися від повторного зараження, потрібно захищати не тільки дихальні шляхи, але й зону навколо очей.

"Оптимальним і найбільш важливим підходом є насамперед захист "вхідних воріт" для збудника. І це не тільки верхні дихальні шляхи, але й очі", - зазначила вона.

За словами Наталії Виноград, важливими "запобіжниками" є дистанціювання, а також ретельне провітрювання приміщення, особливо в медустановах.

"Це природне вентилювання шляхом відкриття двох вікон або дверей, розташованих навпроти", - пояснила лікар.

Вона також зазначила, що досить тривалий час після перенесення COVID-19 організм потребує мінімізації навантажень.

Зазначимо, що станом на 5 квітня найскладніша ситуація з коронавірусом в Харкові. Медики заявили, що у лікарнях закінчуються місця, а людям не вистачає кисню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
Читайте також
У центрі Сум "перекриють рух" людям без масок
У Молдові журналістів включили у другий етап вакцинації від COVID
Прогноз погоди