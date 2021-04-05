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Харьков задыхается от COVID-19: больницы переполнены, людям критически не хватает кислорода

Новина українською → Харків, Понедельник 05 апреля 2021 12:23
Харьков задыхается от COVID-19: больницы переполнены, людям критически не хватает кислорода Коллаж РБК-Украина: В Харькове очень сложная ситуация с коронавирусом
Автор: Светлана Мащенко

На 5 апреля в Харьковской области наибольшее количество в Украине инфицированных коронавирусом - 1 155 случаев. Больницы переполнены, а пациентам критически не хватает кислорода. Область в лидерах уже несколько дней подряд, при этом она остается в "оранжевой" зоне, карантин здесь пока не усиливают.

Об этом сообщает ТСН.

Медики говорят, что ситуация в регионе в настоящее время является критической.

"Пациентов везем в те больницы, которые определены, а также дают трижды на день информацию относительно свободных коек. То, что сейчас творится, это только начало. Ситуация, действительно, очень напряженная", - рассказывает директор Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Отметим, что в Украине 11 областей - в красной зоне, в желтой только одна - Херсонская, а Харьковская - несмотря на огромный прирост новых случаев продолжает оставаться в оранжевой зоне. При этом эпидпорог, по данным Минздрава, превышен в 20 областях.

Накануне, в Харькове от осложнений коронавируса умер главврач одной из ковидных больниц - Борис Менкус. Ему было 69 лет, и он перенес болезнь очень трудно, заразившись еще в октябре. Несколько месяцев находился в коме и умер в начале апреля.

Напомним, что всего в Украине по состоянию на понедельник 10 179 новых инфицированных.

Тем временем в Киеве количество новых случаев значительно уменьшилось - 458 новых инфицированных на 5 апреля. А столица с понедельника пошла на усиленный локдаун, что вызвал транспортный коллапс, задержку служб доставки, сильное подорожание такси.

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