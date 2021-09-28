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В Минздраве рассказали, почему переболевшим тоже нужно прививаться от COVID-19

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Вторник 28 сентября 2021 11:11
В Минздраве рассказали, почему переболевшим тоже нужно прививаться от COVID-19 Почему нужно вакцинироваться переболевшим (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Люди, которые переболели коронавирусом, тоже должны делать прививки от него, так как антитела не вечны и потом пропадают.

Об этом украинцам рассказали в Telegram-канале Минздрава Украины.

ВОЗ рекомендует прививаться от COVID-19, даже если вы уже переболели. Иммунитет после перенесенной болезни зависит индивидуально от каждого организма и неизвестно, сколько естественный иммунитет будет защищать вас.

Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (C.D.C) показывает, что вакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют в два раза выше риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные.

"Если вы хотите быть уверены в защите от тяжелого течения, госпитализации и смерти от COVID-19 - вакцинируйтесь", - сказано в сообщении Минздрава.

Для справки

Интересно, что количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления желтого уровня эпидопасности 23 сентября.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек.

Всего сделали 12 359 741 прививку.

Как мы ранее писали, киевский инфекционист рассказал, как изменилось течение коронавируса.

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