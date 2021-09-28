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Киевский инфекционист рассказал, как изменилось течение коронавируса: куча "сюрпризов"

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Вторник 28 сентября 2021 09:07
Киевский инфекционист рассказал, как изменилось течение коронавируса: куча "сюрпризов" Как изменилось течение COVID-19 в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине и его течение достаточно изменились. Ситуация сейчас не похожа на весеннюю.

Об этом в студии "1+1" рассказал киевский инфекционист Евгений Дубровский.

"В Киеве сейчас работает две больницы, по сравнению с девятью, которые работали весной. Поэтому информация, что все больницы переполнены не соответствует действительности", - прокомментировал ситуация сейчас в столице врач.

По его словам, больных действительно стало больше.

"Очень интересно, что нам ковид за этот год предоставил кучу сюрпризов. У одного человека совсем, например, не было симптомов, у второго был просто насморк, кто-то потерял нюх. А кто-то лежал под кислородом. Все очень странно и индивидуально", - рассказал Дубровский.

Анализируя картину сейчас медик сказал, что в данное время все тоже болеют по-разному, как и весной, нет единых симптомов, одинаковых для всех.

"Ковид протекает по-разному. Он попадает на подгрунтье разное. Если у человека были хронические заболевания - инфекция их усугубляет. Вы посмотрите, кто у нас сейчас лежит в больницах. Это люди, у которых был инсульт, инфаркт...", - резюмировал доктор.

Как мы ранее писали, врач рассказал, кого нужно беречь от коронавируса.

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