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У МОЗ розповіли, чому перехворілим теж потрібно щепитися від COVID-19

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Вівторок 28 вересня 2021 11:11
У МОЗ розповіли, чому перехворілим теж потрібно щепитися від COVID-19 Чому потрібно вакцинуватися перехворілим (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Люди, які перехворіли на коронавірус, теж повинні робити щеплення від нього, через те, що антитіла не вічні і потім пропадають.

Про це українцям розповіли в Telegram-каналі МОЗ України.

ВООЗ рекомендує робити щеплення від COVID-19, навіть якщо ви вже перехворіли. Імунітет після перенесеної хвороби залежить індивідуально від кожного організму і невідомо, скільки природний імунітет буде захищати вас.

Одне дослідження Центрів контролю та профілактики захворювань США (C.D.C) показує, що вакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі більший ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

"Якщо ви хочете бути впевнені в захисті від тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті від COVID-19 - вакцинуйтеся", - сказано в повідомленні МОЗ.

Для довідки

Цікаво, що кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Показники різко збільшилися з моменту оголошення жовтого рівня епідемії 23 вересня.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 851 531 осіб, з них отримали одну дозу - 6 851 529 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 508 212 осіб.

Всього зробили 12 359 741 щеплення.

Як ми раніше писали, київський інфекціоніст розповів, як змінилося протягом коронавірусу.

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