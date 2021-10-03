В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека: как уберечься

Вирус папилломы человека (ВПЧ) в современном мире стал очень распространенным в обществе. В частности, многие люди инфицируются им вскоре после начала половой жизни. Поэтому почти половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По данным ВОЗ, различают 100 видов ВПЧ. Однако, многие никак не проявляются и проходят сами без каких-либо вмешательств через несколько месяцев после инфицирования, и почти 90% - в течение 2 лет.
"Однако, которых как минимум 14 типов ВПЧ приводят к развитию онкологических заболеваний. Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки. Есть также фактические данные о связи ВПЧ с онкологическими заболеваниями ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки", - свидетельствуют данные ВОЗ.
ВПЧ передается половым путем, но для передачи вируса не обязателен секс с проникновением. Путем передачи инфекции также имеется телесный генитальный контакт. Чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ, вы можете прибегнуть к нескольким мерам.
Проходить вакцинацию. Остановить передачу папилломавируса от человека к человеку можно благодаря вакцинации.
Вакцинация защищает девушек от развития рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Прививки против ВПЧ проводят в 84 странах мира, например, в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Около 80 миллионов человек во всем мире уже вакцинировались против папилломавируса.
Девушкам стоит прививаться двумя дозами в возрасте 9-14 лет еще до начала половой жизни. Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломы вирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, нужно ввести 3 дозы вакцины.
В Украине вакцина от папилломавируса не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родителям следует самостоятельно позаботиться об иммунопрофилактике своих детей.
Нужно осуществлять регулярные рутинные обследования у гинеколога для женщин в возрасте от 21 до 65 лет, ведь это может предотвратить развитие рака шейки матки.
Это поможет снизить вероятность заражения ВПЧ. Но вирус может инфицировать участки, не защищенные презервативом - таким образом, презервативы не могут в полной мере защитить от заражения ВПЧ.
Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как легко наладить и улучшить сон.
Также мы писали, кому лучше не есть квашеную капусту, несмотря на ее очевидную пользу.