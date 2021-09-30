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Врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту даже вопреки ее пользе

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Четверг 30 сентября 2021 20:09
Врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту даже вопреки ее пользе Врач Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Квашеная капуста считается полезным продуктом, который стоит добавить в рацион каждому. Но иногда она может вызывать крапивницу и вздутие живота, а есть те, кому стоит быть осторожнее с капустой - и употреблять ее пореже.

Почему так происходит, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

"Квашеная капуста вызывала у меня крапивницу и вздутие живота, когда мой кишечник был воспален и очень чувствителен к гистамину, которого в капустном соке полно. После лечения кишечника все прошло, и я снова наслаждаюсь этим продуктом", - рассказала специалист.

Врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту даже вопреки ее пользе

Квашеная капуста не всегда полезна (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Ферментация - это процесс расщепления продукта под действием микроорганизмов и их ферментов. Квашение, брожение, мочение, соление - это все одно и то же.

Виды ферментации:

  • Спиртовая (дрожжи превращают углеводы в спирт и СО2)
  • Кисломолочная (в основном, лактобактерии превращают углеводы в молочную кислоту, которая потом расщепляет белок)
  • Уксуснокислая (уксуснокислые бактерии превращают углеводы в уксус)
  • Плесневая (плесень с помощью своих ферментов разрушает белки, полисахариды с образованием особых вкусов и ароматов)

Врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту даже вопреки ее пользе

Стоит прислушаться к желудку (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Польза ферментированных продуктов:

  • Ферментированный продукт обогащается полезными микроорганизмами, органическими кислотами, витаминами, нейромедиаторами и т. д.
  • Детоксикация организма
  • Регуляция работы кишечника
  • Усвоение пищи
  • Нейтрализация антинутриентов
  • Влияют на иммунитет
  • Здоровый вес
  • Снижают холестерин
  • Оздоравливают кожу
  • Поддерживают микробиоту

Сколько можно в день есть квашеной капусты, кому ее нельзя

Здесь все решает ваша чувствительность и переносимость.

"Помните мой опыт с крапивницей? Вводите продукты постепенно. Продукты ферментации богаты биогенными аминами (гистамин и Ко). Осторожно - людям с СИБР (синдром избыточного бактериального роста), язвами и эрозиями желудка, кислый продукт может вызвать обострение", - говорит врач.

Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать здоровье почек.

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