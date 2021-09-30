Врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту даже вопреки ее пользе
Квашеная капуста считается полезным продуктом, который стоит добавить в рацион каждому. Но иногда она может вызывать крапивницу и вздутие живота, а есть те, кому стоит быть осторожнее с капустой - и употреблять ее пореже.
Почему так происходит, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
"Квашеная капуста вызывала у меня крапивницу и вздутие живота, когда мой кишечник был воспален и очень чувствителен к гистамину, которого в капустном соке полно. После лечения кишечника все прошло, и я снова наслаждаюсь этим продуктом", - рассказала специалист.
Квашеная капуста не всегда полезна (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Ферментация - это процесс расщепления продукта под действием микроорганизмов и их ферментов. Квашение, брожение, мочение, соление - это все одно и то же.
Виды ферментации:
- Спиртовая (дрожжи превращают углеводы в спирт и СО2)
- Кисломолочная (в основном, лактобактерии превращают углеводы в молочную кислоту, которая потом расщепляет белок)
- Уксуснокислая (уксуснокислые бактерии превращают углеводы в уксус)
- Плесневая (плесень с помощью своих ферментов разрушает белки, полисахариды с образованием особых вкусов и ароматов)
Стоит прислушаться к желудку (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Польза ферментированных продуктов:
- Ферментированный продукт обогащается полезными микроорганизмами, органическими кислотами, витаминами, нейромедиаторами и т. д.
- Детоксикация организма
- Регуляция работы кишечника
- Усвоение пищи
- Нейтрализация антинутриентов
- Влияют на иммунитет
- Здоровый вес
- Снижают холестерин
- Оздоравливают кожу
- Поддерживают микробиоту
Сколько можно в день есть квашеной капусты, кому ее нельзя
Здесь все решает ваша чувствительность и переносимость.
"Помните мой опыт с крапивницей? Вводите продукты постепенно. Продукты ферментации богаты биогенными аминами (гистамин и Ко). Осторожно - людям с СИБР (синдром избыточного бактериального роста), язвами и эрозиями желудка, кислый продукт может вызвать обострение", - говорит врач.
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