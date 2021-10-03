У МОЗ розповіли про небезпеку вірусу папіломи людини: як вберегтися

За даними ВООЗ, розрізняють 100 видів ВПЛ. Однак, багато ніяк не проявляються та проходять самі без будь-яких втручань через кілька місяців після інфікування, і майже 90% - протягом 2 років.

"Проте, яких як мінімум 14 типів ВПЛ призводять до розвитку онкологічних захворювань. Два типи ВПЛ (16 и 18) спричиняють 70% випадків раку і передракових уражень шийки матки. Є також фактичні дані про зв'язок ВПЛ з онкологічними захворюваннями ануса, вульви, піхви, пеніса та ротоглотки", - свідчать дані ВООЗ.

Як передається вірус

ВПЛ передається статевим шляхом, але для передачі вірусу не обов'язковий секс з проникненням. Шляхом передачі інфекції також є тілесний генітальний контакт. Щоб знизити ймовірність зараження ВПЛ, ви можете вдатися до кількох заходів.

Проходити вакцинацію. Зупинити передачу папіломавірусу від людини до людини можна завдяки вакцинації.

Вакцинація захищає дівчат від розвитку раку шийки матки, а як дівчат, так і хлопців — від раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса. Щеплення проти ВПЛ проводять у 84 країнах світу, наприклад, у США, Канаді та більшості країн ЄС. Близько 80 мільйонів людей у всьому світі уже вакцинувались проти папіломавірусу.

Дівчатам варто щепитися двома дозами у віці 9–14 років ще до початку статевого життя. Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.

В Україні вакцина від папіломавірусу не включена до Національного календаря профілактичних щеплень, тож батькам варто самостійно потурбуватися про імунопрофілактику своїх дітей.

Здійснювати скринінг на рак шийки матки.

Потрібно здійснювати регулярні рутинні обстеження у гінеколога для жінок у віці від 21 до 65 років, адже це може запобігти розвитку раку шийки матки.

Важливо правильно використовувати латексні презервативи кожен раз, коли ви займаєтеся сексом.

Це допоможе знизити ймовірність зараження ВПЛ. Але вірус може інфікувати ділянки, не захищені презервативом - отже, презервативи не можуть повною мірою захистити від зараження ВПЛ.