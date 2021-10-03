У МОЗ розповіли про небезпеку вірусу папіломи людини: як вберегтися
Вірус папіломи людини (ВПЛ) у сучасному світі став дуже поширеним у суспільстві. Зокрема, багато людей інфікуються ним невдовзі після початку статевого життя. Тому майже половина сексуально активних осіб у певний момент життя матиме ВПЛ.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
За даними ВООЗ, розрізняють 100 видів ВПЛ. Однак, багато ніяк не проявляються та проходять самі без будь-яких втручань через кілька місяців після інфікування, і майже 90% - протягом 2 років.
"Проте, яких як мінімум 14 типів ВПЛ призводять до розвитку онкологічних захворювань. Два типи ВПЛ (16 и 18) спричиняють 70% випадків раку і передракових уражень шийки матки. Є також фактичні дані про зв'язок ВПЛ з онкологічними захворюваннями ануса, вульви, піхви, пеніса та ротоглотки", - свідчать дані ВООЗ.
Як передається вірус
ВПЛ передається статевим шляхом, але для передачі вірусу не обов'язковий секс з проникненням. Шляхом передачі інфекції також є тілесний генітальний контакт. Щоб знизити ймовірність зараження ВПЛ, ви можете вдатися до кількох заходів.
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Проходити вакцинацію. Зупинити передачу папіломавірусу від людини до людини можна завдяки вакцинації.
Вакцинація захищає дівчат від розвитку раку шийки матки, а як дівчат, так і хлопців — від раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса. Щеплення проти ВПЛ проводять у 84 країнах світу, наприклад, у США, Канаді та більшості країн ЄС. Близько 80 мільйонів людей у всьому світі уже вакцинувались проти папіломавірусу.
Дівчатам варто щепитися двома дозами у віці 9–14 років ще до початку статевого життя. Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.
В Україні вакцина від папіломавірусу не включена до Національного календаря профілактичних щеплень, тож батькам варто самостійно потурбуватися про імунопрофілактику своїх дітей.
- Здійснювати скринінг на рак шийки матки.
Потрібно здійснювати регулярні рутинні обстеження у гінеколога для жінок у віці від 21 до 65 років, адже це може запобігти розвитку раку шийки матки.
- Важливо правильно використовувати латексні презервативи кожен раз, коли ви займаєтеся сексом.
Це допоможе знизити ймовірність зараження ВПЛ. Але вірус може інфікувати ділянки, не захищені презервативом - отже, презервативи не можуть повною мірою захистити від зараження ВПЛ.
- Важливо підтримувати взаємно моногамні відносини, або мати секс тільки з одним статевим партнером, для якого ви також є єдиним партнером.
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