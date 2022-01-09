В Минздраве объяснили, почему популярный народный метод снижения температуры опасен

Существует мнение, что обтирание спиртом поможет сбить температуру. При этом это один из популярных народных методов. Но врачи говорят, что такой способ борьбы с температурой может вызвать дополнительный нагрев тела и даже ожоги кожи.

Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook .

Почему обтирание спиртом не работает?

Когда спирт попадает на кожу, то начинает быстро испаряться. Этот процесс сразу же вызывает у человека ощущение охлаждения. Но это всего лишь ощущение. Такой способ только временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела меньше не становится.

Кроме того, обтирание спиртом может вызвать озноб и дрожание. Таким образом организм сигнализирует, что вам слишком холодно. Для этого он будет вынужден повышать общую температуру тела, чтобы преодолеть эти симптомы.

Небезопасно для детей

Для детей обтирание спиртом может быть опасным. Спирт - очень токсичное вещество и может всасываться через кожу. При этом у детей кожа более нежная, чем у взрослого. Поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также дерматиты или аллергические реакции.

Не всегда надо сбивать температуру

Если температура не вызывает дискомфорта, и она ниже определенного порога (ниже 38,5 градусов), то специально снижать ее не нужно. Лучше пить чистую воду комнатной температуры.

Таким образом организм будет производить достаточное количество пота, которое необходимо для естественного охлаждения всего тела.

Если же температура выше 38,5 градусов или вы чувствуете себя плохо, то в таком случае лучше обратиться к семейному врачу. Врач расскажет, какое средство и в какой дозировке нужно использовать для снижения температуры тела.