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У МОЗ пояснили, чому популярний народний метод зниження температури небезпечний

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Неділя 09 січня 2022 19:29
У МОЗ пояснили, чому популярний народний метод зниження температури небезпечний Колаж РБК-Україна: лікарі розповіли, чому народний метод зниження температури небезпечний
Автор: Роман Мирончук

Існує думка, що обтирання спиртом допоможе збити температуру. При цьому це один з популярних народних методів. Але лікарі кажуть, що такий спосіб боротьби з температурою може викликати додатковий нагрів тіла і навіть опіки шкіри.

Про це повідомляє МОЗ на своїй сторінці в Facebook.

Чому обтирання спиртом не працює?

Коли спирт потрапляє на шкіру, то починає швидко випаровуватися. Цей процес відразу ж викликає у людини відчуття охолодження. Але це всього лише відчуття. Такий спосіб тільки тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла не стає меншою.

Крім того, обтирання спиртом може викликати озноб і тремтіння. Таким чином організм сигналізує, що вам занадто холодно. Для цього він буде змушений підвищувати загальну температуру тіла, щоб подолати ці симптоми.

Небезпечно для дітей

Для дітей обтирання спиртом може бути небезпечним. Спирт - дуже токсична речовина і може всмоктуватися через шкіру. При цьому у дітей шкіра більш ніжна, ніж у дорослого. Тому контакт зі спиртом може викликати опіки, а також дерматити або алергічні реакції.

Не завжди треба збивати температуру

Якщо температура не викликає дискомфорту, і вона нижче певного порога (нижче 38,5 градусів), то спеціально знижувати її не потрібно. Краще пити чисту воду кімнатної температури.

Таким чином організм буде виробляти достатню кількість поту, яка необхідна для природного охолодження всього тіла.

Якщо ж температура вище 38,5 градусів або ви відчуваєте себе погано, то в такому випадку краще звернутися до сімейного лікаря. Лікар розповість, який засіб і в якому дозуванні потрібно використовувати для зниження температури тіла.

Нагадаємо, під Львовом ціла сім'я померла від COVID-19, яка лікувалася самостійно вдома.

Раньше лікар назвав продукти, які вбивають печінку.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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