В Минздраве назвали новое условие для возможного локдауна

В Украине могут ввести тотальный локдаун при условии, если число заболевших людей коронавирусом за сутки составит 30 тысяч человек. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, именно это число будет критическим для медицинской системы Украины.

"Если система будет готова и к 30 тысячам, то и эта цифра изменится. Мы каждый день наращиваем мощность системы. Но на сегодняшний день красным флажком для размышлений о введении локдауна - цифра 30 тысяч. Это то количество, которое для системы является критической. Но нельзя ждать 30 тысяч. Более-менее серьезный разговор об остановке страны может идти, когда пересечется отметка в 25-26 тысяч больных в сутки", — говорит Радуцкий.

По словам чиновника, сейчас Минздрав изучает, принес ли карантин выходного дня желаемые результаты. В частности, работает ли он, и действительно ли уменьшилось количество больных после его внедрения.

В то же время депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что правительство сейчас решает вопрос о введении так называемого интеллектуального локдауна. По его словам, что новые меры могут отличаться от локдауна, который Кабинет министров вводил весной.

Как мы писали ранее, Степанов назвал новое условие, при котором могут ввести локдаун в Украине.