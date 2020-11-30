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У МОЗ назвали нову умову для можливого локдауну

Автор: Людмила Жукова

У МОЗ назвали цифру інфікованих COVID-19, при якій введуть повний локдаун

В Україні можуть ввести тотальний локдаун за умови, якщо кількість хворих людей коронавірусом за добу складе 30 тисяч осіб. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

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За його словами, саме це число буде критичним для медичної системи України.

"Якщо система буде готова і до 30 тисяч, то і ця цифра зміниться. Ми кожен день нарощуємо потужність системи. Але на сьогоднішній день червоним прапорцем для роздумів про введення локдауна - цифра 30 тисяч. Це та кількість, яка для системи є критичною. Але не можна чекати 30 тисяч. Більш-менш серйозну розмову про зупинення країни може йти, коли перетнеться відмітка в 25-26 тисяч хворих на добу", — говорить Радуцький.

За словами чиновника, зараз МОЗ вивчає, чи приніс карантин вихідного дня бажані результати. Зокрема, чи він працює, чи й справді поменшало хворих після його впровадження.

У той же час депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що уряд зараз вирішує питання про запровадження так званого інтелектуального локдауну. За його словами, що нові заходи можуть відрізнятися від локдауну, який Кабінет міністрів вводив навесні.

Як ми писали раніше, Степанов назвав нову умову, при якій можуть ввести локдаун в Україні.

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