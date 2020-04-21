ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ назвали дату ослаблення карантину: чекати вже недовго

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 10:28
У МОЗ назвали дату ослаблення карантину: чекати вже недовго
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні може бути ослаблений вже в кінці квітня

Карантин в Україні через коронавірус може бути ослаблений вже 27 квітня, але при цьому обмеження, ймовірно, продовжать до 12 травня. Рішення про продовження заходів буде озвучено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 22 квітня.

При цьому, за словами головного санітарного лікаря України, Віктора Ляшка, все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні. Як і дата пролонгації карантинних заходів, так і можливість його ослаблення.

При прийнятті рішення про продовження карантину і його ослаблення відслідковуються також і сусідні країни, їхні сценарії, такі як Росія, Білорусь і Польща. Україна, ймовірно йде за сценарієм Польщі, а ось Росія і Білорусь - за сценарієм Італії та Іспанії. Про це Віктор Ляшко сказав в ефірі 24 каналу.

Раніше повідомлялося, що при можливому ослабленні карантину можуть відкрити деякі підприємства. В першу чергу, це може торкнутися малого бізнесу. Однак більшість обмежень залишиться. А от громадський транспорт можуть запустити після травня. При цьому про відкриття метро поки не йдеться.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловився про ослаблення карантину.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже на цьому тижні", - сказав нещодавно глава уряду.

Відзначимо, що раніше також називалася дата продовження карантину - 25 травня. Але точна дата, ймовірно, буде названа в середу 22 квітня.

У МВС пояснили, які санкції чекають священників за порушення карантину у Великдень Білорусь вирішила не скасовувати парад на 9 травня
Новини України карантин
Lite
On Top