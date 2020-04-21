У МОЗ назвали дату ослаблення карантину: чекати вже недовго

Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні може бути ослаблений вже в кінці квітня

Карантин в Україні через коронавірус може бути ослаблений вже 27 квітня, але при цьому обмеження, ймовірно, продовжать до 12 травня. Рішення про продовження заходів буде озвучено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 22 квітня.

При цьому, за словами головного санітарного лікаря України, Віктора Ляшка, все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні. Як і дата пролонгації карантинних заходів, так і можливість його ослаблення.

При прийнятті рішення про продовження карантину і його ослаблення відслідковуються також і сусідні країни, їхні сценарії, такі як Росія, Білорусь і Польща. Україна, ймовірно йде за сценарієм Польщі, а ось Росія і Білорусь - за сценарієм Італії та Іспанії. Про це Віктор Ляшко сказав в ефірі 24 каналу.

Раніше повідомлялося, що при можливому ослабленні карантину можуть відкрити деякі підприємства. В першу чергу, це може торкнутися малого бізнесу. Однак більшість обмежень залишиться. А от громадський транспорт можуть запустити після травня. При цьому про відкриття метро поки не йдеться.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловився про ослаблення карантину.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже на цьому тижні", - сказав нещодавно глава уряду.

Відзначимо, що раніше також називалася дата продовження карантину - 25 травня. Але точна дата, ймовірно, буде названа в середу 22 квітня.