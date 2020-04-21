Минздрав громко оскандалился с защитными костюмами от COVID-19 для врачей

Минздрав попал в скандал с защитными костюмами от коронавируса (фото: freepik)

Минздрав решил закупить в Китае защитные костюмы для медиков по 500 гривен, отказавшись от отечественных по 242 грн

Минздрав попал в скандал из-за закупки защитных костюмов от коронавируса для украинских медиков. В ведомстве решили купить костюмы биозащиты в Китае, которые стоят в два раза дороже украинских, ведь они якобы не соответствуют стандартам. А вот лаборатории, чтобы проверить китайские костюмы на соответствие, в Украине нет.

В это время легкая промышленность Украины, готовая полностью обеспечить украинских врачей защитой при работе с пациентами с COVID-19, простаивает. Заключенные контракты сорвались, потому что в Минздраве увидели несоответствие стандартам, причем часть костюмов уже готова. А поскольку экспорт средств медзащиты из Украины запрещен, продать их за границу не могут.

Об этом написал в Facebook владелец крупнейшей текстильной компании Украины Александр Соколовский.

Так, после постановления Кабмина №225 от 20 марта закупки средств защиты от коронавируса идут по упрощенной процедуре. Порядок такой - заказчик проводит исследование рынка, принимает решение, подписывает вне системы "Прозорро" договор с поставщиком и только потом публикует его в открытом доступе.

Текстильные компании Украины после принятия такого постановления переключились на пошив соответствующих товаров, но они оказались никому не нужны.

"Дело обстоит так. На прошлой неделе ДП "Медичні Закупівлі України" согласно поручению Минздрава от 10.04.20 провели закупку одноразовых "костюмов биологической защиты/комбинезонов"... Мы приняли участие и победили. Наше предложение полностью соответствовало ТЗ и оказалось лучшим. 14.04 мы заключили контракт на поставку по предоплате 90000 защитных комбинезонов. С ценой в 242 грн (без НДС) вместо ожидаемых 396 грн (экономия - 40%!). Поставка по контракту должна состояться до 15 мая с поэтапным графиком отгрузки", - пишет предприниматель.

Предприятие тут же запустило в раскрой и пошив на производстве имеющееся сырье и бросило свои деньги на производство недостающего сырья. Но пока ждали предоплату от ДП "Медичні Закупівлі України" выяснилось, что указанный предприятием код товара не медицинский, а защитный УКТЗЕД 6210, (хотя в контракте это было указано, и обе стороны при подписании видели это).

В Минздраве стали требовать, чтобы текстильное предприятие добавило дополнительную сертификацию и подтверждение соответствия изделий международным ДСТУ EN 14126, чего не было предусмотрено в контракте... Но оказалось, что в Украине нет ни одного профильного института или аккредитованной лаборатории, которые имеют оборудование для таких исследований. А в Европе это может занять минимум месяц.

"Поэтому остается только надеяться, что у нас закупят хотя бы 23,5 тысячи уже запущенных в работу под этот заказ комбинезонов. Я уже молчу про заказанное под наше честное слово сырье, которое нам придется теперь выкупать. Но мы хотя бы не успели его раскроить", - добавил Соколовский.

Предприниматель прикрепил скрин договора с Минздравом как доказательство.

Минздрав попал в скандал с закупками защитных костюмов от коронавируса (фото: facebook.com/sokolovsky.inform)

Позже выяснилось, что Минздрав на такую же сумму 35,687 миллионов гривен, выделенную из резервного фонда, проводит тендер с ожидаемой стоимостью одноразового комбинезона в 500 грн. В заявке добавлено, что продукция должна соответствовать ДСТУ EN 14126, хотя исследовать это соответствие потом не сможет ни одна лаборатория в Украине.

"Срок поставки - до конца апреля, даже при количестве, уменьшенном до 71374 шт., не произведет ни один отечественный производитель. Так что опять, привет, Китай!" - заключил предприниматель, добавив, что ни один украинский производитель легпрома не может экспортировать свою продукцию.

При этом в санкциях не указана, что запрет касается экспорта только медицинской защитной одежды по стандарту ДСТУ EN 14126. Никого этот вопрос не волнует, а предприятие осталось с готовыми защитными костюмами, которые продать не могут, хотя заявки из Германии, США, Болгарии, Азербайджана и других стран есть.

Сейчас на складе лежат почти 20 тысяч готовых костюмов, которые уже сегодня могли бы быть доставлены медикам.

Подобная ситуация и с Министерством обороны, пишет Александр Соколовский, где по 100% предоплате закупили 15500 комплектов многоразовых комбинезонов ("костюм биологической защиты") на сумму 8 887 700 грн у китайской посреднической фирмы с одним официальным представителем в Украине. Цена закупаемого МОУ комбинезона - 573 грн. В Украине такие комбинезоны при небольшом опте от 20 единиц стоят от 420 до 492 грн.

Кроме того, недавно журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что МОУ заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 млн гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов, оборудования операторов связи и телекоммуникаций.

У китайской компании, производящей модемы, медиаконверторы и прочее Минобороны купило аппараты ИВЛ, защитные щитки для лица, инфракрасные термометры, респираторы FFP2 и FFP3, многоразовые комбинезоны биозащиты и медицинские маски.

Министерство внутренних дел закупило 250 тысяч одноразовых "костюмов биологической защиты" по 279 грн без НДС (сумма 69,75 млн грн без НДС). Победителем тендера стало Казенное научно-производственное объединение (КНПО) "Форт" МВД Украины. Раньше оно легкую промышленность для МВД не поставляло, но при этом является постоянным поставщиком наручников и оружия.

При этом на запрос КНПО "Форт" ответило, что никаких средств по защите от пандемии они не изготавливают.

МВД попало в скандал с закупками средств от коронавируса (фото: facebook.com/sokolovsky.inform)

Тем временем в Украине продолжают заражаться коронавирусом медицинские работники.

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