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В Украине за сутки коронавирусом заболели более 40 медиков

Новости » Общество     20.04.2020 - 09:56
В Украине за сутки коронавирусом заболели более 40 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом выздоровели от коронавируса 4 медика

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более 40 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, среди нововыявленых случаев коронавируса 16 детей и более 40 медработников. При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"За минувшие сутки на коронавирус заболело 261 лицо, из них 16 детей и 43 медработника, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сообщил Степанов.

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Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Воскресенье, 19 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки лабораторно подтвердили 261 случай заболевания COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что вирусолог спрогнозировала пик коронавируса в Украине осенью. При этом вирусолог надеется, что летом коронавирус не будет активно распространяться.

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