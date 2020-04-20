В Украине за сутки коронавирусом заболели более 40 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом выздоровели от коронавируса 4 медика

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более 40 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, среди нововыявленых случаев коронавируса 16 детей и более 40 медработников. При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"За минувшие сутки на коронавирус заболело 261 лицо, из них 16 детей и 43 медработника, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки лабораторно подтвердили 261 случай заболевания COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что вирусолог спрогнозировала пик коронавируса в Украине осенью. При этом вирусолог надеется, что летом коронавирус не будет активно распространяться.