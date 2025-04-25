Міняєте або продаєте телефон? Ось 6 важливих кроків, які не можна пропустити

Резервне копіювання даних

Регулярно виконуйте резервне копіювання даних на всіх ваших пристроях, а не тільки на телефоні. Це завдання, яке варто виконувати постійно, навіть якщо ви не збираєтеся продавати свій пристрій.

Більшість виробників обладнання пропонують автоматичне резервне копіювання в хмарі, але вам буде набагато менш приємно з новим телефоном, якщо на ньому не буде вашого повного, актуального списку контактів, фотографій та іншої інформації.

Також, перш ніж продовжити процес, переконайтеся, що у вас під рукою є всі критично важливі дані про телефон і основні облікові записи, пов'язані з ним. Повністю пройти процес і втратити доступ до пристрою в самий невідповідний момент, тому що ви забули логін або пароль, - це найгірший варіант.

Від'єднайте бездротові аксесуари

Більшість людей підключають свій телефон до безлічі інших пристроїв через Bluetooth. Серед очевидних варіантів - смарт-годинник і бездротові навушники, але ваш телефон може бути підключений, наприклад, до автомобільної стереосистеми або портативного динаміка. Усі ці пристрої потрібно від'єднати від телефона, який ви збираєтеся продати або обміняти.

Якщо ви використовуєте телефон для двофакторної автентифікації у важливих акаунтах, обов'язково переконайтеся, що ви від'єднали його від цих сервісів теж.

Вийдіть із додатків і сервісів

Тепер потрібно вийти з хмарного сервісу пристрою. Для власників iPhone це буде iCloud, а для Android - пакет сервісів Google. Це допоможе уникнути плутанини з вашим новим пристроєм. Також варто відключити функцію "Знайти мій iPhone" на пристроях Apple і "Знайти мій пристрій" на Android. Власники iPhone повинні також деактивувати iMessage на старому пристрої, особливо якщо переходять на смартфон не від Apple.

Ці кроки можуть здатися непотрібними, якщо ви все одно збираєтеся повністю стерти пристрій, але не варто ризикувати, залишивши свої особисті дані доступними для наступного власника.

Перенесення даних на новий пристрій

На цьому етапі ваш список справ залежатиме від ситуації. Якщо ви плануєте обміняти старий пристрій на новіший того самого виробника і вже придбали новий телефон, вам варто перенести всі дані до того, як ви почнете видаляти інформацію зі старого телефону.

У більшості випадків можна провести перенесення даних з пристрою на пристрій через бездротове з'єднання, як у магазині, так і вдома.

Якщо ви переходите з Apple на Google або навпаки, то теж можете виконати перенесення даних самостійно. Існує застосунок Move to iOS у Google Play та Android Switch в App Store, які допоможуть вам у цьому процесі. Головне - переконайтеся, що ваш пристрій відповідає вимогам для використання цих програм.

Якщо ж ви не плануєте одразу налаштовувати новий пристрій, можете пропустити цей крок і перейти до наступного.

Скидання до заводських налаштувань старого пристрою

Після того як ви переконаєтеся, що всі дані збережені, настає час виконати скидання до заводських налаштувань. Це видалить усі ваші дані та додатки, повертаючи телефон у початковий стан. Найкраще робити скидання як фінальний крок перед обміном, продажем або утилізацією пристрою.

Незалежно від моделі телефону, опція скидання буде в додатку Налаштування. Зазвичай вона знаходиться в розділі, такому як Основні або "Про телефон", або ви можете просто ввести "скидання" в пошуку в Налаштуваннях, щоб знайти її на вашому пристрої.

Приберіть усі аксесуари

Це може здатися очевидним, але перед тим як передати телефон, переконайтеся, що ви зняли всі аксесуари. Чохли, кріплення і захисні плівки повинні залишитися у вас, а не на пристрої, коли він відправиться в нове місце.