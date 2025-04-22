Чому батарея смартфона втрачає ємність завчасно: головні помилки

Розряд акумулятора в смартфоні починається одразу після ввімкнення, і уникнути цього неможливо. Однак грамотні звички у використанні та зарядці пристрою допоможуть продовжити термін служби батареї.

Про ефективні способи зберегти акумулятор у хорошому стані, а також про популярні міфи, пов'язані з зарядкою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , який публікує новини та огляди на тему Android.

Що насправді означає продовження терміну служби акумулятора

Продовження терміну служби акумулятора - це не якась унікальна хитрість або лайфхак. Коли виробник вказує термін служби пристрою в 6 років, він виходить з усереднених розрахунків. Однак за бажання можна постаратися продовжити термін служби, перевищуючи або не досягаючи зазначеного терміну - все залежить від умов використання.

З акумуляторами ситуація аналогічна. Якщо виробник вказує, що смартфон працює 24 або 100 годин у режимі енергозбереження, досвід буде схожим, але не ідентичним.

Продовження терміну служби акумулятора означає його оптимізацію і дотримання рекомендацій щодо його збереження. Якщо у звичайному режимі акумулятор тримається від 15 до 24 годин поза режимом надекономії енергії, слід прагнути до верхньої межі. Загальне "життя" батареї залежить від особистих звичок, налаштувань програмного забезпечення та загального стану пристрою.

Довгострокове і короткострокове здоров'я акумулятора

Важливо розрізняти короткострокове і довгострокове продовження ресурсу акумулятора. Коли необхідно, щоб телефон довше працював протягом дня, йдеться про короткострокову економію заряду. Довгострокове продовження - це збереження працездатності акумулятора до необхідності заміни, коли він уже не може тримати заряд.

Підходи різняться: зниження яскравості екрана і частоти оновлення допомагає знизити споживання тут і зараз, тоді як режим зарядки впливає на довговічність акумулятора.

В обох випадках варто думати про збереження ресурсу батареї та уникати деградації. Деградація акумулятора - це поступова втрата його ємності з часом, що впливає на здатність утримувати та віддавати заряд.

Короткострокова економія заряду допомагає телефону довше працювати протягом дня, а довгострокове продовження пов'язане зі збереженням ресурсу акумулятора до його заміни (фото: Android Police)

Чи допомагає обмеження заряду до 85%?

Коротка відповідь - так, допомагає. Методи зарядки мають найбільше значення, особливо якщо ви хочете продовжити термін служби акумулятора. Але не все так однозначно. По-перше, важлива швидкість заряджання, наприклад, чи обираєте ви швидке або звичайне заряджання.

Крім того, має значення сам зарядний пристрій. Неофіційні зарядні пристрої можуть шкодити акумулятору через нестабільну подачу енергії.

Поширений міф - шкода від заряджання на ніч. Більшість сучасних смартфонів припиняють зарядку при досягненні 100% і лише підзаряджаються при падінні рівня. Смартфони оснащені вбудованим захистом від перезарядки.

Головна проблема - перегрівання. Тепло утворюється як побічний ефект електрохімічних реакцій всередині акумулятора. Легке нагрівання - норма, але надмірний перегрів (неприємний на дотик) може вказувати на несправність зарядки, порту або самого акумулятора. Зарядка вночі заважає відстежувати перегрів.

Для літій-іонних акумуляторів оптимальним вважається рівень заряду в діапазоні від 20% до 80%. Не рекомендується доводити заряд до 0%, оскільки це прискорює знос батареї. Під час сильної розрядки на електродах накопичуються матеріали, які під час заряджання не завжди повертаються в розчин, що веде до втрати частини ємності назавжди.

Більшість смартфонів автоматично вимикаються при критично низькому заряді, навіть якщо на екрані відображається 0% - це не справжній нуль. Однак, якщо пристрій тривалий час перебуває в стані розрядки, він може остаточно втратити заряд.

Оптимальний діапазон - від 40% до 80%. Він мінімізує зношування, уникає перевантажень і допомагає уникнути перегріву, який частіше виникає під час заряджання вище 80% або нижче 40%. Такі крайні рівні створюють додаткове навантаження на акумулятор.

Якщо пристрій перегрівається - це сигнал про можливе незворотне пошкодження акумулятора, що, навпаки, скорочує його термін служби.

А як щодо ефекту пам'яті акумулятора?

Ефект пам'яті раніше спостерігався у нікель-кадмієвих і нікель-металгідридних акумуляторів. Якщо такі батареї неодноразово заряджалися до повного заряду після часткової розрядки, вони поступово втрачали частину своєї ємності. Тобто акумулятор переставав утримувати повний заряд, навіть якщо на екрані відображався 100%.

Тому довгий час вважалося, що необхідно хоча б раз на місяць повністю розряджати акумулятор (давати телефону повністю вимкнутися), щоб він продовжував заряджатися на повну.

Однак дослідження показали, що літій-іонні батареї не страждають від цього ефекту. У літій-іонних акумуляторів немає ефекту пам'яті. Майже всі сучасні смартфони використовують саме такі батареї.

Чи допомагає закриття фонових додатків продовжити термін служби батареї вашого пристрою?

Коротка відповідь: і так, і ні. Усе залежить від програмного забезпечення пристрою. В Apple, наприклад, реалізовано функцію призупинення роботи додатків. Закриття і повторне відкриття застосунку може призвести до більшої витрати батареї, ніж призупинення цих застосунків.

Якщо мета - короткострокове продовження роботи смартфона без підзарядки, корисно обмежити активність застосунків у фоновому режимі. Фонові процеси навантажують процесор і постійно обмінюються даними з геолокацією і Wi-Fi, що прискорює розряд.

На Android-пристроях існують спеціальні функції для контролю фонових додатків. У смартфонів Samsung є список додатків для глибокого сну, а на пристроях Pixel - можливість вмикати або вимикати фонову активність для конкретних застосунків.

Фонові процеси навантажують процесор і постійно обмінюються даними з геолокацією і Wi-Fi, що прискорює розряд (фото: Android Police)