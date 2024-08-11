Минус 10 лет. Эти трендовые прически сделают вас самой модной и скроют возраст

Уже скоро осень, поэтому многим хочется обновить имидж и начать новый сезон с новой прической. После лета и жары хочется чего-нибудь "свежего", модного и удобного.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 3 лучшие стрижки, которые не только "минуснут" 10 лет, но еще и сделают вас самой стильной.

"Химия", но по-новому

Помните, когда почти все носили "химию" - объемные кудри, часто напоминавшие лапшу. Сейчас этот вариант прически претерпел изменения и стал очень современным. Вам не стоит страдать, если волосы тяжело укладывать.

Просто дайте им чуть больше "свободы". Сделайте легкие кудри. При длине до плеч эта прическа будет выглядеть максимально стильно и актуально.

Прическа на кудри (фото: instagram.com/hairbytrinalondon)

Блонд и легкие волны

Длинные волосы могут быть стильными и делать вас моложе. Но важно придерживаться определенных моментов. Прическа должна быть опрятной, а цвет - максимально изящным.

Если вы хотите блонд - попросите мастера, чтобы он сделал современное тонирование. Передние пряди могут иметь эффект "поцелуя солнца", а задние можно сделать немного темнее. Главное - никакой желтизны.

В какой цвет краситься после 45 лет (фото: instagram.com/braggnbeauty)

Омбре и удлиненное каре

Эта прическа очень удобная, ведь вы сможете собирать волосы, когда они мешают, и быстро укладывать их, когда нужно выглядеть на все 100%. К тому же омбре освежит цвет лица и придаст молодости.

Следите, чтобы каре не сильно отрастало. Если не обновлять прическу, волосы могут неопрятно выглядеть, к тому же омбре требует регулярного тонирования.

Прическа для женщин после 40 лет (фото: instagram.com/hilalyldzhairdresser)