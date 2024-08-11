Минус 10 лет. Эти трендовые прически сделают вас самой модной и скроют возраст
Уже скоро осень, поэтому многим хочется обновить имидж и начать новый сезон с новой прической. После лета и жары хочется чего-нибудь "свежего", модного и удобного.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 3 лучшие стрижки, которые не только "минуснут" 10 лет, но еще и сделают вас самой стильной.
"Химия", но по-новому
Помните, когда почти все носили "химию" - объемные кудри, часто напоминавшие лапшу. Сейчас этот вариант прически претерпел изменения и стал очень современным. Вам не стоит страдать, если волосы тяжело укладывать.
Просто дайте им чуть больше "свободы". Сделайте легкие кудри. При длине до плеч эта прическа будет выглядеть максимально стильно и актуально.
Прическа на кудри (фото: instagram.com/hairbytrinalondon)
Блонд и легкие волны
Длинные волосы могут быть стильными и делать вас моложе. Но важно придерживаться определенных моментов. Прическа должна быть опрятной, а цвет - максимально изящным.
Если вы хотите блонд - попросите мастера, чтобы он сделал современное тонирование. Передние пряди могут иметь эффект "поцелуя солнца", а задние можно сделать немного темнее. Главное - никакой желтизны.
В какой цвет краситься после 45 лет (фото: instagram.com/braggnbeauty)
Омбре и удлиненное каре
Эта прическа очень удобная, ведь вы сможете собирать волосы, когда они мешают, и быстро укладывать их, когда нужно выглядеть на все 100%. К тому же омбре освежит цвет лица и придаст молодости.
Следите, чтобы каре не сильно отрастало. Если не обновлять прическу, волосы могут неопрятно выглядеть, к тому же омбре требует регулярного тонирования.
Прическа для женщин после 40 лет (фото: instagram.com/hilalyldzhairdresser)
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При создании материала были использованы источники: издания, She Finds, LatestHairstyles, Instagram-страницы пользователей с никами "hairbytrinalondon", "braggnbeauty", "hilalyldzhairdresser".