Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

Підписники стверджують, що виконавиці пішло на користь розлучення
Виконавиця Ані Лорак, яка активно гастролює по Росії, опублікувала новий знімок в соціальній мережі Instagram і приємно здивувала змінами своїх фанатів.
"У природи немає поганої погоди. Будь-яка погода - благодать", - підписала Ані Лорак знімок. До речі, на фото співачка позує з парасолькою в сірій куртці і джинсах. На обличчі - легкий мейк.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Підписники неоднозначно відреагували на публікацію співачки. Однак більшість зійшлася на тому, що співачка змінилася в кращу сторону:
Нагадаємо, що популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", яка проходила у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.
Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.