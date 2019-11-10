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Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

STYLERПерсони    10.11.2019 - 11:55
Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом
Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Підписники стверджують, що виконавиці пішло на користь розлучення

Виконавиця Ані Лорак, яка активно гастролює по Росії, опублікувала новий знімок в соціальній мережі Instagram і приємно здивувала змінами своїх фанатів.

"У природи немає поганої погоди. Будь-яка погода - благодать", - підписала Ані Лорак знімок. До речі, на фото співачка позує з парасолькою в сірій куртці і джинсах. На обличчі - легкий мейк.

Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядомАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники неоднозначно відреагували на публікацію співачки. Однак більшість зійшлася на тому, що співачка змінилася в кращу сторону:

  • Ані виглядає як 18-річна дівчина.
  • Ви не в чорному! Це дуже радує око!
  • Вам так йде такий ніжний мейк. Красуня!
  • Так покращала. Стала ще красивішою, свіжішою.
  • Розлучення явно пішло на користь. Мінус 10 років.

Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

Нагадаємо, що популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", яка проходила у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.

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