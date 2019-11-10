Мінус 10 років: Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Підписники стверджують, що виконавиці пішло на користь розлучення

Виконавиця Ані Лорак, яка активно гастролює по Росії, опублікувала новий знімок в соціальній мережі Instagram і приємно здивувала змінами своїх фанатів.

"У природи немає поганої погоди. Будь-яка погода - благодать", - підписала Ані Лорак знімок. До речі, на фото співачка позує з парасолькою в сірій куртці і джинсах. На обличчі - легкий мейк.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники неоднозначно відреагували на публікацію співачки. Однак більшість зійшлася на тому, що співачка змінилася в кращу сторону:

Ані виглядає як 18-річна дівчина.

Ви не в чорному! Це дуже радує око!

Вам так йде такий ніжний мейк. Красуня!

Так покращала. Стала ще красивішою, свіжішою.

Розлучення явно пішло на користь. Мінус 10 років.

Нагадаємо, що популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", яка проходила у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.