Не минуло й доби. Укрзалізниця показала, як виглядає новий квиток із двома мовами

В Укрзалізниці показали, як виглядатиме оновлений варіант квитка на проїзд. Варто зазначити, що у друкованій версії буде лише дві мови – українська та англійська.
Новий шаблон квитка Укрзалізниці показали на сторінці відомства у Facebook.
У соціальних мережах звернули увагу на те, що додаткова інформація на квитках міжнародного сполучення Укрзалізниці вказується російською та англійською мовами. А це пряме порушення законодавства.
Тарас Кремень заявив, серйозне порушення мовного закону з боку Укрзалізниці",
Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні будуть відповідати",
Багатьох обурив той факт, що додаткова інформація у квитку друкується російською та англійською мовами, а українською – ні.
При тому, що основна інформація про поїздку саме українською. Багато хто назвав це приниженням для України та її громадян. І це стосується виключно лише квитків міжнародного сполучення.
А вже наступного дня після скандалу Укрзалізниця показала новий шаблон квитка для поїздів на міжнародних рейсах. У компанії підкреслили, що цей варіант зараз перебуває на узгодженні у міжнародних партнерів-залізниць.
"Процес українізації йде узгодженим графіком. До кінця 2023 року матимемо ще перелік формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації тощо. І, хоча новий шаблон ще узгоджується партнерами, ми прискорюємо перебіг подій – і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків", - наголосили у компанії.
Як виглядатиме квиток Укрзалізниці (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
До речі, раніше ми писали, що в Укрзалізниці зробили заяву про квитки для військових.
А ще розповідали про те, як отримати 10% повернення за квиток Укрзалізниці.