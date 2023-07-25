Місця будуть завжди. Укрзалізниця зробила важливу заяву про квитки для військових
Укрзалізниця виділяє спеціальну бронь для користування військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше дістатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон.
Про це розповіли у прес-службі УЗ.
Що потрібно знати про бронь
Розподіляють ці броні військові комендатури. Це як мінімум 4 купейні та 4 плацкартні місця на кожному рейсі, які використовуються, наприклад, якщо про свою відпустку військовослужбовець дізнався в останній момент і квитки у вільному продажу вже закінчилися.
Такі квитки надходять у вільний продаж виключно після того, як усі заявки від військових вже задоволені. Відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда, щоб навіть у разі потреби день у день захисники та захисниці могли такою бронею скористатися.
Що потрібно, щоб купити квитки з військової броні
- звернутися до чергового вокзалу, який направить пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 222
- У військовій комендатурі пасажиру видадуть талон на придбання квитка
- Цей талон потрібно пред'явити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або у будь-якій касі на будь-якому вокзалі
- Якщо у місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури - скористатися спеціальною бронью можна також у всіх касах за пред'явленням ВПД (військового проїзного документа), що дає право на безкоштовну поїздку
- Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах
Зауважте, що спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда. Щоб встигнути отримати талон та придбати квиток - рекомендується приїжджати на вокзал за 8 годин до відправлення поїзда або раніше.
Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури - скористатися спеціальною бронею можна також у всіх касах по пред'явленню ВПД (військового проїзного документа), що дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.
Як ми раніше писали, військовослужбовці, яким дали відпустку, не можуть потрапити додому та до рідних через відсутність квитків на потяги Укрзалізниці.
А ще розповідали про те, що пасажирка показала страхіття потяга Харків-Пшемисль.