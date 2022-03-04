В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте

Девятый день идет война России против Украины. Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Враг пытается сделать все, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру .

В частности, украинцев призывают соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки кафиров:

Ранее мы сообщали, какие страны отменили для украинцев визы или упростили въезд.

Также мы писали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

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